Размеры выплат впечатляют: какие бонусы получают члены наблюдательного совета "Нафтогаза"

Народная депутат Украины Анна Скороход рассказала о размерах выплат членам наблюдательных советов в государственных предприятиях.

Зарплата. Фото портал "Комментарии"

"Очередная серия о зарплатах в наблюдательных советах. Сегодня — о "бонусах" у НАК "Нафтогаз", — объяснила народная депутат.

По ее словам, в то время как страна воюет с РФ, официально находится "на грани", а люди выживают как могут, есть "герои" невидимого фронта — члены наблюдательного совета.

"Их "оборона" проходит не в окопах, а в кабинетах. И за эту оборону каждый получает ежемесячно 511 866 грн — а иногда и больше благодаря бонусам. Это в разы превышает зарплаты военных, которые рискуют жизнью на передовой", — отмечает народный депутат.

Она также отметила, что чиновники продвигают любимую отговорку – якобы "это не бюджетные деньги". Народная депутат объяснила, что выплаты идут из прибыли госкомпании, а значит, якобы "не государственные".

"Интересная логика: прибыль НАК, принадлежащая украинцам, почему-то становится частной кассой для нескольких иностранцев и чиновников. Почти 33 млн грн за 2024 год — только на содержание этого совета. И это в стране, где минимальная зарплата в 2025 году осталась 8 тысяч гривен, а бюджетники даже не мечтают о повышении", — рассказала народная депутат.

Она подчеркнула — вот такая "оборона": кто-то в бронежилете — а кто-то в наблюдательном совете.

"Разделение страны и доходов всегда удобно тем, чья война — только на бумаге, а награда за нее капает стабильно, независимо от фронта. Разве это не измена людей, которые ежедневно отдают жизнь, пока другие обслуживают схемы и называют это реформой?", — подытожила Скороход.

Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько получают члены наблюдательных советов "Укрпочты" и "Укрзализныци".



