Розміри виплат вражають: які бонуси отримують члени наглядової ради “Нафтогазу”

Народна депутатка України Анна Скороход розповіла про розміри виплат членам наглядових рад у державних підприємствах.

Зарплата. Фото портал "Коментарі"

“Чергова серія про зарплати в наглядових радах. Сьогодні — про “бонуси” у НАК “Нафтогаз”, — пояснила народна депутатка.

За її словами, у той час, як країна воює з РФ, офіційно перебуває “на межі”, а люди виживають як можуть, є “герої” невидимого фронту — члени наглядової ради.

“Їхня “оборона” проходить не в окопах, а в кабінетах. І за цю оборону кожен отримує щомісяця 511 866 грн — а часом і більше, завдяки бонусам. Це в рази перевищує зарплати військових, які ризикують життям на передовій”, — зазначає народна депутатка.

Вона також зазначила, що чиновники просувають улюблену відмовку — нібито “це не бюджетні гроші”. Народна депутатка пояснила, що виплати йдуть із прибутку держкомпанії, а значить, нібито “не державні”.

“Цікава логіка: прибуток НАК, який належить українцям, чомусь стає приватною касою для кількох іноземців і чиновників. Майже 33 млн грн за 2024 рік — лише на утримання цієї ради. І це в країні, де мінімальна зарплата у 2025 році залишилася 8 тисяч гривень, а бюджетники навіть не мріють про підвищення”, — пояснила народна депутатка.

Вона підкреслила — ось така “оборона”: хтось у бронежилеті — а хтось у наглядовій раді.

“Поділ країни та прибутків завжди зручний для тих, чия війна — тільки на папері, а нагорода за неї капає стабільно, незалежно від фронту. Хіба це не зрада людей, які щодня віддають життя, поки інші обслуговують схеми та називають це реформою?”, — підсумувала Скороход.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки отримують члени наглядових рад “Укрпошти” та “Укрзалізниці”.



