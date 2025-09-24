logo_ukra

Розміри зарплат шокуючі: скільки отримують члени наглядових рад "Укрпошти" та "Укрзалізниці"
Розміри зарплат шокуючі: скільки отримують члени наглядових рад “Укрпошти” та “Укрзалізниці”

Скороход опублікувала розміри заробітних плат членів наглядових рад на АТ “Укрпошта”, АТ “Укрзалізниця” та АТ “Українська оборонна промисловість”

24 вересня 2025, 15:37
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Розміри заробітних плат членів наглядових рад державних підприємств шокуючі. Між мінімальною зарплатою, встановленою в Україні, та реальними виплатами “наглядачам” — прірва.

Розміри зарплат шокуючі: скільки отримують члени наглядових рад “Укрпошти” та “Укрзалізниці”

Гроші. Ілюстративне фото

Народна депутатка України Анна Скороход оприлюднила розміри заробітних плат членів наглядових рад деяких акціонерних товариств.

“До вашої уваги чергова серія про “космічні” бонуси, які отримують члени наглядових рад в охопленій війною країні. Сьогодні можете роздивитись зарплати "наглядачам" які видають на АТ “Укрзалізниця”, АТ “Укрпошта", та АТ “Українська оборонна промисловість”, — написала народна депутатка.

Так, в АТ “Українська оборонна промисловість” 6 членів наглядової ради — заробітна плата кожного стала — 290 тис. грн в місяць. Однак ще додатково виплачують надбавки, компенсації — не кожному і не кожного місяця. 

Розміри зарплат шокуючі: скільки отримують члени наглядових рад “Укрпошти” та “Укрзалізниці” - фото 2

В “Укрпошті” зарплати трохи менші — 165 тис. грн на місяць. І зарплату отримують не всі члени наглядової ради — четверо із шести. 

Розміри зарплат шокуючі: скільки отримують члени наглядових рад “Укрпошти” та “Укрзалізниці” - фото 3

В “Укрзалізниці” зарплати понад 1 млн грн — 1 118 649 грн. Таку суму щомісяця отримує кожен із шести членів наглядової ради.

Розміри зарплат шокуючі: скільки отримують члени наглядових рад “Укрпошти” та “Укрзалізниці” - фото 4

Під дописом народної депутатки читачі не добирають слів — обурюються розміром заробітних плат. Залишали наступні коментарі:

“Сором і ганьба! Коли країна воює, коли тисячі військових і цивільних щодня ризикують життям, у той час, як бюджети тріщать по швах — "наглядачі" отримують космічні зарплати й бонуси. Це виглядає як плювок у лице кожному, хто донатить останні гривні на дрони, хто працює за копійки, аби тримати країну на плаву. Укрзалізниця, Укрпошта, УОП — стратегічні компанії, які мають бути прикладом прозорості й відповідальності, а не годівницею для “обраних”. У такій ситуації це не просто несправедливість, а відверта зневага до людей та до самої країни”.

“Ні в одній країні світу чиновники не заробляють таку високу зарплату. Це просто жах. І як з цим боротися??????”.

Також українці цікавляться, що саме зробили члени наглядових рад — за що отримують такі зарплати. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які зарплати у членів наглядових рад оборонних підприємств.




Джерело: https://www.facebook.com/A.Skorokhod/posts/pfbid0c2qS5sMxZD4EfncyPXBNbx1MB3e567bJELTC9H4SUdahxf58Cmnj2yHYf6qVNHDal
