Розміри зарплат шокуючі: скільки отримують члени наглядових рад “Укрпошти” та “Укрзалізниці”

Розміри заробітних плат членів наглядових рад державних підприємств шокуючі. Між мінімальною зарплатою, встановленою в Україні, та реальними виплатами “наглядачам” — прірва.

Гроші. Ілюстративне фото

Народна депутатка України Анна Скороход оприлюднила розміри заробітних плат членів наглядових рад деяких акціонерних товариств.

“До вашої уваги чергова серія про “космічні” бонуси, які отримують члени наглядових рад в охопленій війною країні. Сьогодні можете роздивитись зарплати "наглядачам" які видають на АТ “Укрзалізниця”, АТ “Укрпошта", та АТ “Українська оборонна промисловість”, — написала народна депутатка.

Так, в АТ “Українська оборонна промисловість” 6 членів наглядової ради — заробітна плата кожного стала — 290 тис. грн в місяць. Однак ще додатково виплачують надбавки, компенсації — не кожному і не кожного місяця.

В “Укрпошті” зарплати трохи менші — 165 тис. грн на місяць. І зарплату отримують не всі члени наглядової ради — четверо із шести.

В “Укрзалізниці” зарплати понад 1 млн грн — 1 118 649 грн. Таку суму щомісяця отримує кожен із шести членів наглядової ради.

Під дописом народної депутатки читачі не добирають слів — обурюються розміром заробітних плат. Залишали наступні коментарі:

“Сором і ганьба! Коли країна воює, коли тисячі військових і цивільних щодня ризикують життям, у той час, як бюджети тріщать по швах — "наглядачі" отримують космічні зарплати й бонуси. Це виглядає як плювок у лице кожному, хто донатить останні гривні на дрони, хто працює за копійки, аби тримати країну на плаву. Укрзалізниця, Укрпошта, УОП — стратегічні компанії, які мають бути прикладом прозорості й відповідальності, а не годівницею для “обраних”. У такій ситуації це не просто несправедливість, а відверта зневага до людей та до самої країни”.

“Ні в одній країні світу чиновники не заробляють таку високу зарплату. Це просто жах. І як з цим боротися??????”.

Також українці цікавляться, що саме зробили члени наглядових рад — за що отримують такі зарплати.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які зарплати у членів наглядових рад оборонних підприємств.



