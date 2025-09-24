Размеры зарплат шокирующие: сколько получают члены наблюдательных советов "Укрпочты" и "Укрзализныци"

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Размеры зарплат членов наблюдательных советов государственных предприятий шокирующие. Между минимальной зарплатой, установленной в Украине, и реальными выплатами надзирателям — пропасть.
Деньги. Иллюстративное фото
Народная депутат Украины Анна Скороход обнародовала размеры заработных плат членов наблюдательных советов некоторых акционерных обществ.
Так, в АО "Украинская оборонная промышленность" 6 членов наблюдательного совета — заработная плата каждого стала — 290 тыс. грн в месяц. Однако еще дополнительно выплачивают надбавки, компенсации – не каждому и не каждый месяц.
В "Укрпочте" зарплаты немного меньше — 165 тыс. грн в месяц. И зарплату получают не все члены наблюдательного совета – четверо из шести.
В "Укрзализныце" зарплаты свыше 1 млн грн — 1 118 649 грн. Такую сумму каждый месяц получает каждый из шести членов наблюдательного совета.
Под сообщением народного депутата читатели не подбирают слова — возмущаются размером заработных плат. Оставляли следующие комментарии:
Также украинцы интересуются, что именно сделали члены наблюдательных советов – за что получают такие зарплаты.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какие зарплаты у членов наблюдательных советов оборонных предприятий.