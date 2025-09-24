Размеры зарплат шокирующие: сколько получают члены наблюдательных советов "Укрпочты" и "Укрзализныци"

Размеры зарплат членов наблюдательных советов государственных предприятий шокирующие. Между минимальной зарплатой, установленной в Украине, и реальными выплатами надзирателям — пропасть.

Деньги. Иллюстративное фото

Народная депутат Украины Анна Скороход обнародовала размеры заработных плат членов наблюдательных советов некоторых акционерных обществ.

"Вашему вниманию очередная серия о "космических" бонусах, которые получают члены наблюдательных советов в охваченной войной стране. Сегодня можете рассмотреть зарплаты "наблюдателям" которые выдают на АО "Укрзализныця", АО "Укрпочта", и АО "Украинская оборонная промышленность", — написала народная депутат.

Так, в АО "Украинская оборонная промышленность" 6 членов наблюдательного совета — заработная плата каждого стала — 290 тыс. грн в месяц. Однако еще дополнительно выплачивают надбавки, компенсации – не каждому и не каждый месяц.

В "Укрпочте" зарплаты немного меньше — 165 тыс. грн в месяц. И зарплату получают не все члены наблюдательного совета – четверо из шести.

В "Укрзализныце" зарплаты свыше 1 млн грн — 1 118 649 грн. Такую сумму каждый месяц получает каждый из шести членов наблюдательного совета.

Под сообщением народного депутата читатели не подбирают слова — возмущаются размером заработных плат. Оставляли следующие комментарии:

"Стыд и позор! Когда страна воюет, когда тысячи военных и гражданских ежедневно рискуют жизнью, в то время, как бюджеты трещат по швам — "смотрители" получают космические зарплаты и бонусы. Это выглядит как плевок в лицо каждому, кто донатит последние гривны на дроны, кто работает за копейки, чтобы держать, чтобы держать". УОП — стратегические компании, которые должны быть примером прозрачности и ответственности, а не кормушкой для избранных. В такой ситуации это не просто несправедливость, а откровенное пренебрежение к людям и самой стране”.

"Ни в одной стране мира чиновники не зарабатывают столь высокую зарплату. Это просто ужас. И как с этим бороться??????".

Также украинцы интересуются, что именно сделали члены наблюдательных советов – за что получают такие зарплаты.

