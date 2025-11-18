Самые сложные переговоры за все время: в Раде сказали, когда Украина получит новый транш от МВФ

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) может принять решение о старте новой программы расширенного финансирования EFF для Украины уже в январе 2026 года.

Международный валютный фонд. Фото: из открытых источников

Если вывод миссии фонда будет положительным, Киев получит первый транш сразу после утверждения программы. Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Подласа.

По ее словам, общий объем четырехлетней программы составит около 8 млрд. долларов. Это меньше начальных ожиданий Украины. В то же время Подласа подчеркнула, что новая программа МВФ остается ключевым инструментом для привлечения финансовой помощи других международных партнеров, включая репарационный кредит.

В ходе переговоров с миссией Фонда, начавшей работу в Киеве, стороны обсудили параметры государственного бюджета на 2026 год. Его принятие в рамках согласованного с МВФ дефицита является одним из предварительных условий старта программы.

"О структурных маяках — МВФ больше всего заинтересован в увеличении доходов государственного бюджета, в частности путем закрытия схем избежания уплаты налогов", — отметила Подласа.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев нынешние переговоры с МВФ называет "самыми сложными за все время", в частности из-за потери доверия со стороны партнеров, вызванной недавними коррупционными скандалами. Об этом, по его словам, партнеры говорят открыто.

Гетманцев подчеркнул, что у Украины есть шанс восстановить доверие международных доноров благодаря быстрым и решительным шагам по очищению власти и реальным реформам.

"Наши огромные потребности (намеренно не буду спекулировать цифрами) в финансировании на ближайшие годы никто покрывать не будет. И так, к тому же, чтобы получить поддержку нам придется провести реальные, но нужные реформы, взять на себя очень тяжелые решения", — отметил Гетманцев.

Постоянная представительница МВФ в Украине Пришила Тофано сообщила, что миссия под руководством Гэвина Грея сосредоточит внимание на налогово-бюджетной и монетарной политике, а также на структурных реформах, направленных на усиление управления, антикоррупционных механизмов и поддержку экономического роста.

Как сообщал портал "Комментарии", в Киеве прошла учредительная встреча миссии Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем с командами Минфина и Национального банка Украины. Речь шла о планах работы на ближайшие дни.

Глава НБУ Андрей Пышный заверил, что команда НБУ готова к детальным дискуссиям по макроэкономическим показателям, мерам процентной и валютно-курсовой политики и продолжению реформ в финансовом секторе.