Найскладніші переговори за весь час: у Раді сказали, коли Україна отримає новий транш від МВФ

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) може ухвалити рішення про старт нової програми розширеного фінансування EFF для України вже у січні 2026 року.

Міжнародний валютний фонд. Фото: з відкритих джерел

Якщо висновок місії фонду буде позитивним, Київ отримає перший транш одразу після затвердження програми. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

За її словами, загальний обсяг чотирирічної програми становитиме близько 8 млрд доларів. Це менше від початкових очікувань України. Водночас Підласа наголосила, що нова програма МВФ залишається ключовим інструментом для залучення фінансової допомоги інших міжнародних партнерів, включно з репараційним кредитом.

Під час переговорів із місією Фонду, яка розпочала роботу в Києві, сторони обговорили параметри державного бюджету на 2026 рік. Його ухвалення в межах погодженого з МВФ дефіциту є однією з попередніх умов старту програми.

"Щодо структурних маяків — МВФ найбільше зацікавлений у збільшенні доходів державного бюджету, зокрема шляхом закриття схем уникнення сплати податків", — зазначила Підласа.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев нинішні переговори з МВФ називає "найскладнішими за весь час", зокрема через втрату довіри з боку партнерів, спричинену недавніми корупційними скандалами. Про це, за його словами, партнери говорять відкрито.

Гетманцев підкреслив, що Україна має шанс відновити довіру міжнародних донорів завдяки швидким та рішучим крокам щодо очищення влади й реальним реформам.

"Наші величезні потреби (умисно не буду спекулювати цифрами) у фінансуванні на найближчі роки ніхто покривати не буде. І так, до того ж, аби отримати підтримку нам доведеться провести реальні, але потрібні реформи, взяти на себе дуже важкі рішення", – зазначив Гетманцев.

Постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано повідомила, що місія під керівництвом Гевіна Грея зосередить увагу на податково-бюджетній та монетарній політиці, а також на структурних реформах, спрямованих на посилення урядування, антикорупційних механізмів та підтримку економічного зростання.

Як повідомляв портал "Коментарі", у Києві відбулась установча зустріч місії Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм із командами Мінфіну та Національного банку України. Йшлося про плани роботи на найближчі дні.

Голова НБУ Андрій Пишний запевнив, що команда НБУ готова до детальних дискусій щодо макроекономічних показників, заходів процентної та валютно-курсової політики та продовження реформ у фінансовому секторі.