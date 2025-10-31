Сколько задолжала Украина: размер государственного долга шокирует

В Министерстве финансов рассказали о размере государственного долга Украины по состоянию на 30 сентября 2025 года. Отмечается, что государственный и гарантированный государством долг Украины в сентябре увеличился на 78,4 млрд грн (или 1,63 млрд долл. США).

Гривна. Иллюстративное фото

В министерстве сообщили, что по состоянию на 30 сентября 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 8 024,1 млрд грн (или 194,2 млрд долл. США), в частности:

внешний долг – 6 063,2 млрд грн (75,6%), или 146,8 млрд долл. США;

внутренний долг – 1 960,9 млрд грн (24,4%), или 47,5 млрд долл. США.

"Рост произошел прежде всего за счет увеличения государственного внешнего долга, в частности, благодаря получению льготного финансирования от Европейского Союза, Всемирного банка и правительств стран-партнеров. В сентябре 2025 года государственный внутренний долг сократился на 0,3 млрд гривен", — говорится в сообщении министерства.

В Минфине отметили, что благодаря поддержке международных партнеров и взвешенной правительственной долговой политике удается снижать стоимость обслуживания долга и продлевать срок его погашения.

