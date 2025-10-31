logo_ukra

Скільки заборгувала Україна: розмір державного боргу шокує
31 жовтня 2025, 17:00

Скільки заборгувала Україна: розмір державного боргу шокує

Мінфін: Україна заборгувала понад 190 млрд дол. США

31 жовтня 2025, 17:00
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У Міністерстві фінансів розповіли про розмір державного боргу України станом на 30 вересня 2025 року. Зазначається, що державний та гарантований державою борг України у вересні збільшився на 78,4 млрд грн (або 1,63 млрд дол. США).

Скільки заборгувала Україна: розмір державного боргу шокує

Гривня. Ілюстративне фото

У міністерстві повідомили, що станом на 30 вересня 2025 року державний і гарантований державою борг України становив 8 024,1 млрд грн (або 194,2 млрд дол. США), зокрема:

  • зовнішній борг — 6 063,2 млрд грн (75,6%), або 146,8 млрд дол. США;

  • внутрішній борг — 1 960,9 млрд грн (24,4%), або 47,5 млрд дол. США.

“Зростання відбулося передусім за рахунок збільшення державного зовнішнього боргу, зокрема, завдяки отриманню пільгового фінансування від Європейського Союзу, Світового банку та урядів країн-партнерів. Водночас у вересні 2025 року державний внутрішній борг скоротився на 0,3 млрд гривень”, — йдеться у повідомленні міністерства. 

У Мінфіні зауважили, що завдяки підтримці міжнародних партнерів та зваженій урядовій борговій політиці, вдається знижувати вартість обслуговування боргу та подовжувати термін його погашення.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що народний депутат України Дмитро Разумков вказав, які видатки потрібно спрямувати на оборону країни. За його словами, держбюджет на 2026 рік має нарешті стати бюджетом України, а не Офісу президента, Кабміну і “Єдиного марафону”. 

За словами народного депутата, майже 1 млрд грн наступного року планують витратити на фінансування парламентських політичних партій. Разумков також зазначив, що 5 млрд 250 млн грн закладено на утримання Офісу президента. 



Джерело: https://www.mof.gov.ua/uk/news/ukraina_zberigaie_borgovu_stiikist_navit_v_umovakh_viini-5396
