Скільки заборгувала Україна: розмір державного боргу шокує

У Міністерстві фінансів розповіли про розмір державного боргу України станом на 30 вересня 2025 року. Зазначається, що державний та гарантований державою борг України у вересні збільшився на 78,4 млрд грн (або 1,63 млрд дол. США).

Гривня. Ілюстративне фото

У міністерстві повідомили, що станом на 30 вересня 2025 року державний і гарантований державою борг України становив 8 024,1 млрд грн (або 194,2 млрд дол. США), зокрема:

зовнішній борг — 6 063,2 млрд грн (75,6%), або 146,8 млрд дол. США;

внутрішній борг — 1 960,9 млрд грн (24,4%), або 47,5 млрд дол. США.

“Зростання відбулося передусім за рахунок збільшення державного зовнішнього боргу, зокрема, завдяки отриманню пільгового фінансування від Європейського Союзу, Світового банку та урядів країн-партнерів. Водночас у вересні 2025 року державний внутрішній борг скоротився на 0,3 млрд гривень”, — йдеться у повідомленні міністерства.

У Мінфіні зауважили, що завдяки підтримці міжнародних партнерів та зваженій урядовій борговій політиці, вдається знижувати вартість обслуговування боргу та подовжувати термін його погашення.

