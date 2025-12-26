«Там скрывается триллион гривен»: в Раде сказали, где взять деньги на повышение выплат военным

Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев связывает возможность повысить выплаты военным с детинизацией бизнеса.

Народный депутат Даниил Гетманцев. Фото: из открытых источников

Народный депутат считает, что средства для этого можно найти, ликвидировав возможности для неуплаты налогов. Об этом он сказал в интервью изданию "Фокус".

По словам Гетманцева, "нет в зале человека, который бы не поддерживал решение" о повышении зарплат военным. Однако объем расходов, для этого необходимых, превышает 100 миллиардов гривен. Поэтому вопрос резервов, которые можно использовать для военных, очень сложен.

"Я убежден, что резервами должна стать детенизация. Прекращение этих всех сладких схем, измельчение ФЛПов, всех ресторанов. Вы видели фото, путешествующее по сетям: на одном столе пятнадцать или шестнадцать кассовых аппаратов, и один бухгалтер возводит эту бухгалтерию вроде бы шестнадцати ФЛПов, а на самом деле это одно лицо, которое является владельцем и измельчается на шестнадцать ФЛПов, чтобы не платить армии налоги", — рассказал Гетманцев.

По словам главы парламентского комитета, ресторанный бизнес – не единственный использует схожие схемы. Речь идет также о торговле, в том числе через Интернет.

"У нас есть огромный бизнес, когда огромные группы лиц завозят товары контрабандой и реализуют здесь. И там скрывается триллион гривен, по нашим расчетам. И все эти деньги, безусловно, являются резервом для повышения заработных плат военным — и их надо взять из тени. Надо заставить этих людей платить налоги, не воровать в армии налоги. И это задача стражей порядка и налоговой", — добавил Гетманцев.

