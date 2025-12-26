«Там ховається трильйон гривень»: у Раді сказали, де взяти гроші на підвищення виплат військовим

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пов’язує можливість підвищити виплати військовим із детінізацією бізнесу.

Народний депутат Данило Гетманцев. Фото: з відкритих джерел

Народний депутат вважає, що кошти для цього можна знайти, ліквідувавши можливості для несплати податків. Про це він сказав в інтерв’ю виданню "Фокус".

За словами Гетманцева, "нема в залі людини, яка б не підтримувала рішення" про підвищення зарплат військовим. Однак, обсяг видатків, для цього необхідних, перевищує 100 мільярдів гривень. Тому питання резервів, які можна використати для військових, є дуже складним.

"Я переконаний, що резервами має стати детінізація. Припинення оцих всіх солодких схем, подрібнення ФОПів, оцих всіх ресторанів. Ви бачили фото, яке подорожує мережами: на одному столі п'ятнадцять чи шістнадцять касових апаратів, і один бухгалтер зводить цю бухгалтерію начебто шістнадцяти ФОПів, а насправді це одна, особа, яка є власником і яка подрібнюється на шістнадцять ФОПів, аби не сплачувати армії податки", — розповів Гетманцев.

За словами голова парламентського комітету, ресторанний бізнес – не єдиний використовує схожі схеми. Йдеться також про торгівлю, у тому числі через інтернет.

"Маємо величезний бізнес, коли величезні групи осіб завозять товари контрабандою і реалізують тут. І там ховається трильйон гривень, за нашими розрахунками. І ці всі гроші, безперечно, є резервом для підвищення заробітних плат військовим — і їх треба взяти з тіні. Треба змусити цих людей сплачувати податки, не красти у армії податки. І це завдання правоохоронців і податкової", — додав Гетманцев.

Як повідомляв портал "Коментарі", нещодавно народний депутат і один із ключових представників парламенту з фінансових питань запевнив, що поки не існує підстав для паніки чи очікувань підвищення податків у 2026 році. Водночас Гетманцев наголосив, що ключовим напрямом для уряду залишається детінізація економіки — боротьба з "тіньовими" схемами та ухиленням від оподаткування.