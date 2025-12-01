Украина рискует потерять финансовую поддержку: что произошло

Вопрос получения финансовой помощи – критичный для Украины. Однако финансирование может вообще прекратиться.

Финансы. Иллюстративное фото

Народная депутат Украины Нина Южанина сообщила, что после аудита было выявлено 44,5 млрд грн неточностей в отчетности Минэкономики и это, по ее словам, чрезвычайно важно.

Она сообщила, что Счетная палата провела аудит проекта Всемирного банка RISE – программы, которая помогает украинскому бизнесу и компенсирует государству часть расходов на поддержку предпринимателей.

Проверка, по словам народной депутатки, обнаружила, что в отчетности, которую Минэкономики представляет Всемирному банку, было искажение данных на 44,5 млрд грн. Южанина объяснила, что часть расходов по ошибке отнесли на другой фонд бюджета, хотя все операции должны были проходить только через общий фонд.

После начала аудита Минэкономики внесло поправку, рассказала нардепка. Также она объяснила, почему это важно:

– Украина уже получила 250 млн долларов первого транша по этой программе.

- Следующие транши мы получим только при правильной отчетности и выполнении показателей.

– Ошибки такого масштаба создают риски для дальнейшего финансирования, репутации страны и темпов поддержки бизнеса.

"Простыми словами: корректная отчетность — это гарантия того, что Украина и дальше будет получать средства от Всемирного банка для поддержки экономики. Аудит — это предотвращение возможных проблем с финансированием, а не просто "бюрократическая процедура". Кстати, нам катастрофически не хватает действенного контроля за расходованием средств. И это все очевиднее”, — подытожила народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие громкие программы уже не может финансировать государство.



