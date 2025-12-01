Україна ризикує втратити фінансову підтримку: що сталося

Питання отримання фінансової допомоги — критичне для України. Однак фінансування може взагалі припинитися.

Народна депутатка України Ніна Южаніна повідомила, що після аудиту було виявлено 44,5 млрд грн неточностей у звітності Мінекономіки і це, за її словами, надзвичайно важливо.

Вона повідомила, що Рахункова палата провела аудит проєкту Світового банку RISE — програми, яка допомагає українському бізнесу та компенсує державі частину витрат на підтримку підприємців.

Перевірка, за словами народної депутатки, виявила, що у звітності, яку Мінекономіки подає Світовому банку, було викривлення даних на 44,5 млрд грн. Южаніна пояснила, що частину видатків помилково віднесли на інший фонд бюджету, хоча всі операції мали проходити тільки через загальний фонд.

Після початку аудиту Мінекономіки внесло виправлення, розповіла нардепка. Також вона пояснила, чому це важливо:

- Україна вже отримала 250 млн доларів першого траншу за цією програмою.

- Наступні транші ми отримаємо лише за умови правильної звітності та виконання показників.

- Помилки такого масштабу створюють ризики для подальшого фінансування, репутації країни та темпів підтримки бізнесу.

“Простими словами: коректна звітність — це гарантія того, що Україна й надалі отримуватиме кошти від Світового банку для підтримки економіки. Аудит — це запобігання можливим проблемам із фінансуванням, а не просто “бюрократична процедура”. До речі, нам катастрофічно не вистачає дієвого контролю за витрачанням коштів. І це все більш очевидно”, — підсумувала народна депутатка.

