Украинцам готовят шокирующие изменения: "европейская" практика может "оказаться на***ловом от Минфина"

Украинцев предупредили о значительных изменениях, касающихся налогов. Министр финансов Сергей Марченко анонсировал значительные изменения.

По его словам, в Украине будет внедрена так называемая "европейская" практика налогообложения — когда физическое лицо-покупатель товара уплачивает налог сразу на этапе покупки в магазине. По словам министра, это работает в ЕС.

"Мы и так должны к этому прийти, просто придем уже через год. Не прямо с 1 января. У нас будет время для того, чтобы подготовиться и перестроиться", — резюмировал он.

Идею власти раскритиковал основатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко. Он объяснил, что это значит на практике.

"Не существует никакой европейской практики, эти типичны на***лово от Минфина. Каждая страна самостоятельно решает как внедрять налоговую политику, тем более как оценивать покупательную способность граждан, на что в первую очередь влияют розничные цены", — пояснил эксперт.

По его словам, все, что делает Минфин, направлено на увеличение доходов государственного бюджета для того, чтобы рассчитаться с МВФ и другими.

