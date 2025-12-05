Украинцам готовят шокирующие изменения: "европейская" практика может "оказаться на***ловом от Минфина"

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Украинцев предупредили о значительных изменениях, касающихся налогов. Министр финансов Сергей Марченко анонсировал значительные изменения.
Деньги. Иллюстративное фото
По его словам, в Украине будет внедрена так называемая "европейская" практика налогообложения — когда физическое лицо-покупатель товара уплачивает налог сразу на этапе покупки в магазине. По словам министра, это работает в ЕС.
Идею власти раскритиковал основатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко. Он объяснил, что это значит на практике.
По его словам, все, что делает Минфин, направлено на увеличение доходов государственного бюджета для того, чтобы рассчитаться с МВФ и другими.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что повышение выплат народным депутатам вызвали волну критики в обществе. Военные задают вопрос, почему на повышение зарплат защитникам Украины средств не находят. Вопрос — когда повысят зарплаты военным – раздается и в Раде.
Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что задал этот вопрос премьеру Юлии Свириденко во время часа вопросов к правительству. Политик сообщил, что, по словам премьера, в бюджете на 2026 год предусмотрено 2,8 трлн, из которых 1,4 – денежное довольствие.