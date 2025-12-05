logo

Украинцам готовят шокирующие изменения: "европейская" практика может "оказаться на***ловом от Минфина"

Украинцы будут платить налоги на этапе покупки в магазине: Попенко раскритиковал слова министра финансов Марченко

5 декабря 2025, 17:33
Кречмаровская Наталия

Украинцев предупредили о значительных изменениях, касающихся налогов. Министр финансов Сергей Марченко анонсировал значительные изменения.

По его словам, в Украине будет внедрена так называемая "европейская" практика налогообложения — когда физическое лицо-покупатель товара уплачивает налог сразу на этапе покупки в магазине. По словам министра, это работает в ЕС.

"Мы и так должны к этому прийти, просто придем уже через год. Не прямо с 1 января. У нас будет время для того, чтобы подготовиться и перестроиться", — резюмировал он.

Идею власти раскритиковал основатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко. Он объяснил, что это значит на практике.

"Не существует никакой европейской практики, эти типичны на***лово от Минфина. Каждая страна самостоятельно решает как внедрять налоговую политику, тем более как оценивать покупательную способность граждан, на что в первую очередь влияют розничные цены", — пояснил эксперт.

По его словам, все, что делает Минфин, направлено на увеличение доходов государственного бюджета для того, чтобы рассчитаться с МВФ и другими.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что повышение выплат народным депутатам вызвали волну критики в обществе. Военные задают вопрос, почему на повышение зарплат защитникам Украины средств не находят. Вопрос — когда повысят зарплаты военным – раздается и в Раде.

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что задал этот вопрос премьеру Юлии Свириденко во время часа вопросов к правительству. Политик сообщил, что, по словам премьера, в бюджете на 2026 год предусмотрено 2,8 трлн, из которых 1,4 – денежное довольствие.




Источник: https://t.me/OlehPopenko/9183
