Головна Новини Фінанси 2025 Українцям готують шокуючі зміни: “європейська" практика може “виявитися на***ловом від Мінфіну"
commentss НОВИНИ Всі новини

Українцям готують шокуючі зміни: “європейська" практика може “виявитися на***ловом від Мінфіну"

Українці платитимуть податки на етапі купівлі в магазині: Попенко розкритикував слова міністра фінансів Марченка

5 грудня 2025, 17:33
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Українців попередили про значні зміни, що стосуються податків. Міністр фінансів Сергій Марченко анонсував значні зміни. 

Українцям готують шокуючі зміни: “європейська" практика може “виявитися на***ловом від Мінфіну"

Гроші. Ілюстративне фото

За його словами, в Україні буде запроваджено так звану "європейську" практику оподаткування — коли фізична особа-покупець товару сплачує податок одразу на етапі купівлі в магазині. За словами міністра, так це працює в ЄС.

"Ми й так мали до цього прийти, просто прийдемо вже за рік. Не прямо з 1 січня. В нас буде час для того, щоб підготуватися і перелаштуватися", — резюмував він.

Ідею влади розкритикував засновник ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко. Він пояснив, що це означає на практиці. 

“Не існує ніякої європейської  практики, ці типове на***лово від Мінфіну. Кожна країна самостійно вирішує як впроваджувати податкову політику, тим більше як оцінювати купівельну спроможність громадян, на що в першу чергу впливають роздрібні ціни”, — пояснив експерт. 

За його словами, все що робить Мінфін направлено на збільшення доходів державного бюджету для того, щоб розрахуватись з МВФ та іншими.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що підвищення виплат народним депутатам викликали хвилю критики у суспільстві. Військові ставлять питання, чому на підвищення зарплат захисникам України коштів не знаходять. Питання — коли підвищать зарплати військовим — лунає і в Раді.

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що поставив це питання прем’єрці Юлії Свириденко під час години запитань до уряду. Політик повідомив, що, за словами прем’рки, в бюджеті на 2026 рік передбачено 2,8 трлн, з яких 1,4 — грошове забезпечення. 




Джерело: https://t.me/OlehPopenko/9183
