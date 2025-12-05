Українцям готують шокуючі зміни: “європейська" практика може “виявитися на***ловом від Мінфіну"

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Українців попередили про значні зміни, що стосуються податків. Міністр фінансів Сергій Марченко анонсував значні зміни.
За його словами, в Україні буде запроваджено так звану "європейську" практику оподаткування — коли фізична особа-покупець товару сплачує податок одразу на етапі купівлі в магазині. За словами міністра, так це працює в ЄС.
Ідею влади розкритикував засновник ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко. Він пояснив, що це означає на практиці.
За його словами, все що робить Мінфін направлено на збільшення доходів державного бюджету для того, щоб розрахуватись з МВФ та іншими.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що підвищення виплат народним депутатам викликали хвилю критики у суспільстві. Військові ставлять питання, чому на підвищення зарплат захисникам України коштів не знаходять. Питання — коли підвищать зарплати військовим — лунає і в Раді.
Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що поставив це питання прем’єрці Юлії Свириденко під час години запитань до уряду. Політик повідомив, що, за словами прем’рки, в бюджеті на 2026 рік передбачено 2,8 трлн, з яких 1,4 — грошове забезпечення.