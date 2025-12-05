Українцям готують шокуючі зміни: “європейська" практика може “виявитися на***ловом від Мінфіну"

Українців попередили про значні зміни, що стосуються податків. Міністр фінансів Сергій Марченко анонсував значні зміни.

Гроші. Ілюстративне фото

За його словами, в Україні буде запроваджено так звану "європейську" практику оподаткування — коли фізична особа-покупець товару сплачує податок одразу на етапі купівлі в магазині. За словами міністра, так це працює в ЄС.

"Ми й так мали до цього прийти, просто прийдемо вже за рік. Не прямо з 1 січня. В нас буде час для того, щоб підготуватися і перелаштуватися", — резюмував він.

Ідею влади розкритикував засновник ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко. Він пояснив, що це означає на практиці.

“Не існує ніякої європейської практики, ці типове на***лово від Мінфіну. Кожна країна самостійно вирішує як впроваджувати податкову політику, тим більше як оцінювати купівельну спроможність громадян, на що в першу чергу впливають роздрібні ціни”, — пояснив експерт.

За його словами, все що робить Мінфін направлено на збільшення доходів державного бюджету для того, щоб розрахуватись з МВФ та іншими.

