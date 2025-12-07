Украинцам осталось меньше месяца, чтобы выйти на пенсию по старым правилам: что изменится с 1 января

Рубрики
Slava Kot
С 1 января 2026 года в Украине начинается новый этап пенсионной реформы, который заключается в повышении требований к страховому стажу для выхода на пенсию. Это означает, что часть украинцев, которым исполнится 60 лет уже в следующем году, смогут стать пенсионерами только при более длинном трудовом стаже, чем нужно сегодня. Для тех, кто планировал оформить пенсию в ближайшее время, время до конца года является последней возможностью сделать это по старым нормам.
Какой нужно стаж нужно иметь, чтобы выйти на пенсию. Фото из открытых источников
Главное изменение касается минимального страхового стажа, дающего право выхода на пенсию в 60 лет. В 2025 году достаточно было иметь 32 года стажа, однако с 1 января 2026 года потребуется уже 33 года стажа.
Повышение требований происходит постепенно, и такая норма действует с 2018 года. Тогда малый стаж составлял 25 лет. Ежегодно планка поднималась на один год, и тенденция будет сохраняться в дальнейшем.
Если украинцу исполняется 60 лет до 31 декабря 2025, он может оформить пенсию с минимальным стажем 32 года, однако те, кто родился 1 января 2026 или позже — нужны уже 33 года стажа. Таким образом, дата рождения будет определять, по какому правилу человек сможет выходить на пенсию.
В ближайшие годы для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь столько лет стажа:
Чтобы выйти на пенсию в 63, потребуется такой стаж:
Чтобы иметь право на пенсию в 65 лет, достаточно иметь 15 лет стажа. Этот порог пока не меняется, но не исключено, что он также может быть пересмотрен в будущем.
