logo

BTC/USD

89078

ETH/USD

3033.13

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2025 Украинцам осталось меньше месяца, чтобы выйти на пенсию по старым правилам: что изменится с 1 января
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцам осталось меньше месяца, чтобы выйти на пенсию по старым правилам: что изменится с 1 января

С 1 января 2026 возрастают требования к страховому стажу для выхода на пенсию в Украине.

7 декабря 2025, 16:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

С 1 января 2026 года в Украине начинается новый этап пенсионной реформы, который заключается в повышении требований к страховому стажу для выхода на пенсию. Это означает, что часть украинцев, которым исполнится 60 лет уже в следующем году, смогут стать пенсионерами только при более длинном трудовом стаже, чем нужно сегодня. Для тех, кто планировал оформить пенсию в ближайшее время, время до конца года является последней возможностью сделать это по старым нормам.

Украинцам осталось меньше месяца, чтобы выйти на пенсию по старым правилам: что изменится с 1 января

Какой нужно стаж нужно иметь, чтобы выйти на пенсию. Фото из открытых источников

Выход на пенсию: что изменится с 1 января 2026 года

Главное изменение касается минимального страхового стажа, дающего право выхода на пенсию в 60 лет. В 2025 году достаточно было иметь 32 года стажа, однако с 1 января 2026 года потребуется уже 33 года стажа.

Повышение требований происходит постепенно, и такая норма действует с 2018 года. Тогда малый стаж составлял 25 лет. Ежегодно планка поднималась на один год, и тенденция будет сохраняться в дальнейшем.

Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет в 2026 году

Если украинцу исполняется 60 лет до 31 декабря 2025, он может оформить пенсию с минимальным стажем 32 года, однако те, кто родился 1 января 2026 или позже — нужны уже 33 года стажа. Таким образом, дата рождения будет определять, по какому правилу человек сможет выходить на пенсию.

В ближайшие годы для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь столько лет стажа:

  • — в 2025 – 32 года
  • — в 2026 – 33
  • — в 2027 – 34
  • — в 2028 – 35

Чтобы выйти на пенсию в 63, потребуется такой стаж:

  • — в 2025 – 22 года
  • — в 2026 – 23
  • — в 2027 – 24
  • — в 2028 – 25

Выход на пенсию в 65 лет

Чтобы иметь право на пенсию в 65 лет, достаточно иметь 15 лет стажа. Этот порог пока не меняется, но не исключено, что он также может быть пересмотрен в будущем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, кто может потерять пенсию в 2026 году.

Также "Комментарии" писали, что пенсионерам разрешили повысить пенсию досрочно.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости