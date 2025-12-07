Украинцам осталось меньше месяца, чтобы выйти на пенсию по старым правилам: что изменится с 1 января

С 1 января 2026 года в Украине начинается новый этап пенсионной реформы, который заключается в повышении требований к страховому стажу для выхода на пенсию. Это означает, что часть украинцев, которым исполнится 60 лет уже в следующем году, смогут стать пенсионерами только при более длинном трудовом стаже, чем нужно сегодня. Для тех, кто планировал оформить пенсию в ближайшее время, время до конца года является последней возможностью сделать это по старым нормам.

Какой нужно стаж нужно иметь, чтобы выйти на пенсию. Фото из открытых источников

Выход на пенсию: что изменится с 1 января 2026 года

Главное изменение касается минимального страхового стажа, дающего право выхода на пенсию в 60 лет. В 2025 году достаточно было иметь 32 года стажа, однако с 1 января 2026 года потребуется уже 33 года стажа.

Повышение требований происходит постепенно, и такая норма действует с 2018 года. Тогда малый стаж составлял 25 лет. Ежегодно планка поднималась на один год, и тенденция будет сохраняться в дальнейшем.

Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет в 2026 году

Если украинцу исполняется 60 лет до 31 декабря 2025, он может оформить пенсию с минимальным стажем 32 года, однако те, кто родился 1 января 2026 или позже — нужны уже 33 года стажа. Таким образом, дата рождения будет определять, по какому правилу человек сможет выходить на пенсию.

В ближайшие годы для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь столько лет стажа:

— в 2025 – 32 года

— в 2026 – 33

— в 2027 – 34

— в 2028 – 35

Чтобы выйти на пенсию в 63, потребуется такой стаж:

— в 2025 – 22 года

— в 2026 – 23

— в 2027 – 24

— в 2028 – 25

Выход на пенсию в 65 лет

Чтобы иметь право на пенсию в 65 лет, достаточно иметь 15 лет стажа. Этот порог пока не меняется, но не исключено, что он также может быть пересмотрен в будущем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, кто может потерять пенсию в 2026 году.

Также "Комментарии" писали, что пенсионерам разрешили повысить пенсию досрочно.