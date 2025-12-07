Українцям залишилося менше ніж місяць, щоб вийти на пенсію за старими правилами: що зміниться з 1 січня

З 1 січня 2026 року в Україні починається новий етап пенсійної реформи, який полягає у підвищенні вимог до страхового стажу для виходу на пенсію. Це означає, що частина українців, яким виповниться 60 років уже наступного року, зможуть стати пенсіонерами лише за умови довшого трудового стажу, ніж потрібно сьогодні. Для тих, хто планував оформити пенсію найближчим часом, час до кінця року є останньою можливістю зробити це за старими нормами.

Який потрібно стаж потрібно мати, щоб вийти на пенсію. Фото з відкритих джерел

Вихід на пенсію: що зміниться з 1 січня 2026 року

Головна зміна стосується мінімального страхового стажу, який дає право виходу на пенсію в 60 років. У 2025 році достатньо було мати 32 роки стажу, однак з 1 січня 2026 року потрібно буде вже 33 роки стажу.

Підвищення вимог відбувається поступово і така норма діє з 2018 року. Тоді мінімальний стаж становив 25 років. Щороку планку підіймали на один рік, і тенденція зберігатиметься надалі.

Хто зможе вийти на пенсію у 60 років у 2026 році

Якщо українцю виповнюється 60 років до 31 грудня 2025 року, він може оформити пенсію з мінімальним стажем 32 роки, однак ті, хто народився 1 січня 2026 року або пізніше — потрібні вже 33 роки стажу. Таким чином, дата народження визначатиме, за яким правилом людина зможе виходити на пенсію.

Найближчими роками для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати стільки років стажу:

- у 2025 — 32 роки

- у 2026 — 33

- у 2027 — 34

- у 2028 — 35

Щоб вийти на пенсію в 63, потрібен буде такий стаж:

- у 2025 — 22 роки

- у 2026 — 23

- у 2027 — 24

- у 2028 — 25

Вихід на пенсію у 65 років

Щоб мати право на пенсію у 65 років достатньо мати 15 років стажу. Цей поріг поки що не змінюється, але не виключено, що він також може бути переглянутий у майбутньому.

