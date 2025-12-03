Украинцы массово меняют стратегию: новый лидер среди валютных депозитов — и это не то, что вы думаете

Похоже, времена, когда украинцы прятали каждую копейку в доллар, прошли. Новые данные Фонда гарантирования вкладов физических лиц свидетельствуют: доверие к гривне растет даже в период турбулентности , и это существенно изменяет картину депозитного рынка. Об этом пишет "Главком".

Гривна возвращает доверие: всё больше украинцев делают вклады не в долларах, а в национальной валюте.

По состоянию на 1 ноября 2025 года общий объем депозитов граждан и предпринимателей достиг 1,534 триллиона гривен. Из них более 1,01 трлн. грн. — именно в национальной валюте , тогда как валютные депозиты составляют лишь эквивалент 524,6 млрд. грн.

Такие цифры выглядят сенсационно на фоне традиционного недоверия к гривне, особенно в условиях войны, инфляции и экономической нестабильности. Однако эксперты объясняют: украинцы научились считать риски, а еще — хотят иметь доступ к средствам в любой момент.

Что выбирают вкладчики

Большинство, а это более 70%, держат деньги на бессрочных депозитах. Только 0,74% готовы рисковать и блокировать свои средства на срок свыше года. Это свидетельствует о глубокой нестабильности в долгосрочных ожиданиях украинцев.

Интересно :

56,89% вкладчиков имеют депозиты от 10 до 200 тысяч гривен.

41,16% — микровклады до 10 гривен.

Только 0,6% украинцев имеют депозиты более 600 тысяч.

А еще поражает другое: ФЛПы составляют всего 3,1% всех вкладчиков , но обеспечивают 11,5% всего депозитного портфеля . Их доля – 176,6 млрд грн.

Что говорят экономисты

Эксперт Олег Пендзин предупреждает: сейчас не самый лучший момент для больших гривневых вложений или попытки "поймать прибыль" на ОВГЗ. В то же время Андрей Забловский советует держать минимум 30% сохранений в гривне — для базовых нужд на три месяца. Остальное – стоит диверсифицировать.

Несмотря на то, что иностранная валюта все еще в обороте, фаворитом остается не доллар и не евро — а гривна. И эта тенденция может заложить базу новой экономической культуры после войны.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал, стоит ли ждать стремительного подорожания доллара к концу года.