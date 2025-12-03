Українці масово змінюють стратегію: новий лідер серед валютних депозитів — і це не те, що ви думаєте

Схоже, часи, коли українці ховали кожну копійку в долар, минули. Нові дані Фонду гарантування вкладів фізичних осіб свідчать: довіра до гривні зростає навіть у період турбулентності, і це суттєво змінює картину депозитного ринку. Про це пише "Главком".

Гривня повертає довіру: українці дедалі частіше обирають національну валюту для збереження коштів.

Станом на 1 листопада 2025 року загальний обсяг депозитів громадян та підприємців досяг 1,534 трильйона гривень. Із них понад 1,01 трлн грн — саме в національній валюті, тоді як валютні депозити складають лише еквівалент 524,6 млрд грн.

Такі цифри виглядають сенсаційно на тлі традиційної недовіри до гривні, особливо в умовах війни, інфляції та економічної нестабільності. Проте експерти пояснюють: українці навчилися рахувати ризики, а ще — хочуть мати доступ до коштів будь-якої миті.

Що обирають вкладники

Більшість — а це понад 70% — тримають гроші на безстрокових депозитах. Лише 0,74% готові ризикувати й блокувати свої кошти на термін понад рік. Це свідчить про глибоку нестабільність у довгострокових очікуваннях українців.

Цікаво:

56,89% вкладників мають депозити від 10 до 200 тисяч гривень.

41,16% — мікровклади до 10 гривень.

Лише 0,6% українців мають депозити понад 600 тисяч.

А ще вражає інше: ФОПи становлять лише 3,1% усіх вкладників, але забезпечують 11,5% всього депозитного портфелю. Їхня частка — 176,6 млрд грн.

Що кажуть економісти

Експерт Олег Пендзин попереджає: зараз не найкращий момент для великих гривневих вкладень або спроби "впіймати прибуток" на ОВДП. Водночас Андрій Забловський радить тримати щонайменше 30% збережень у гривні — для базових потреб на три місяці. Решту — варто диверсифікувати.

Попри те, що іноземна валюта все ще в обороті, фаворитом наразі залишається не долар і не євро — а гривня. І ця тенденція може закласти основу нової економічної культури після війни.

