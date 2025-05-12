Украинцы получили рекордную сумму "Нацкешбека" за месяц: детали

Украинцы получили 443 млн грн "Национального кэшбека" за покупку товаров отечественного производства в марте. Это рекордная сумма за один месяц от старта программы в сентябре 2024 года. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство экономики.

Нацкешбек. Фото: из открытых источников

Ведомство отмечает, выплаты получили 3,4 млн участников программы, которые накопили более 2 гривен кэшбека и активировали карты для выплат в приложении "Дія".

Сообщается, что за все время действия программы украинцы получили около 2 млрд грн кэшбэка от государства: за сентябрь — 37,2 млн грн; за октябрь — 119,2 млн грн; за ноябрь — 232 млн грн; за декабрь и январь — 714 млн грн; за февраль — 384 млн грн; за март — 443 млн грн.

Читайте также на портале "Комментарии" — за время действия программ "Зимняя поддержка" и "Национальный кэшбек", украинцы активно используют государственную поддержку для удовлетворения своих базовых потребностей и поддержки экономики. За период с 25 октября 2024 по 1 февраля 2025 года граждане потратили более 6,7 миллиарда гривен.

56% от общей суммы, полученной через государственные программы, было израсходовано на оплату коммунальных услуг. Это показывает, как критически важны эти финансовые инъекции для украинцев в зимний период. По словам Первого вице-премьер-министра Украины Юлии Свириденко, эти средства не только покрывают базовые потребности, но и поддерживают отечественный бизнес, способствуют созданию новых рабочих мест и пополняют государственный бюджет через налоги.

В другие популярные категории расходов вошли мобильная связь (1,4 млрд грн), заведения питания (386 млн грн) и медицинские услуги (189 млн грн). Расходы на транспорт, благотворительность и даже на книги также значительны — общая сумма расходов демонстрирует широкий спектр потребностей, на которые направляются средства из программы.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине вновь актуализировался вопрос об увеличении минимальной заработной платы. Законодательная инициатива, появившаяся на сайте Верховной Рады, предлагает постепенное повышение "минималки" уже с 1 июля 2025 года.



