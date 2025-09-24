Украинцы сами виноваты: в Раде объяснили, почему в Украине низкий уровень жизни

Рубрики
Размер пенсий в Украине не выдерживает критики. Однако пока более 36% пенсионеров, а это более 3,7 млн человек в Украине получают выплаты менее 4 тыс. грн (из них 3,9%, или почти 400 тысяч человек – вообще меньше 3 тыс. грн) некоторым пенсионерам насчитывают по 390 тыс. грн ежемесячно.
Деньги. Иллюстративное фото
Народный депутат Украины Даниил Гетманцев убежден, что достойные пенсии и уровень жизни всех украинцев напрямую связаны с тем, какую позицию по теневой экономике украинцы будут в дальнейшем занимать.
По его словам, на Украине половина экономики в тени. Это, как уверен политик, прямо влияет на уровень жизни большинства наших граждан.
Политик объяснил, что детенизация – не только и не столько об интересах бюджета или равных правилах игры. Это о том, как живет страна сегодня и как она будет жить в будущем.
