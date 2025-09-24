logo

Украинцы сами виноваты: в Раде объяснили, почему в Украине низкий уровень жизни
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцы сами виноваты: в Раде объяснили, почему в Украине низкий уровень жизни

Нормальных пенсий в Украине не будет: Гетманцев указал, кто виноват в низких выплатах

24 сентября 2025, 17:43
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Размер пенсий в Украине не выдерживает критики. Однако пока более 36% пенсионеров, а это более 3,7 млн человек в Украине получают выплаты менее 4 тыс. грн (из них 3,9%, или почти 400 тысяч человек – вообще меньше 3 тыс. грн) некоторым пенсионерам насчитывают по 390 тыс. грн ежемесячно.

Украинцы сами виноваты: в Раде объяснили, почему в Украине низкий уровень жизни

Деньги. Иллюстративное фото

Народный депутат Украины Даниил Гетманцев убежден, что достойные пенсии и уровень жизни всех украинцев напрямую связаны с тем, какую позицию по теневой экономике украинцы будут в дальнейшем занимать.

"Потому что пока терпите тень, вы фактически отдаете часть своей будущей нормальной пенсии, вы отдаете ваши средства налоговому уклонисту и покрывающему его коррупционеру. И потом у них — виллы и яхты на украденные деньги, а у наших украинских пенсионеров — минималка в 2361 гривну. И эта корреляция прямая”, — объяснил народный депутат.

По его словам, на Украине половина экономики в тени. Это, как уверен политик, прямо влияет на уровень жизни большинства наших граждан.

"Ведь если бы тот триллион, который сейчас ежегодно государственный бюджет теряет, направили на социальную сферу, мы смогли бы значительно пересмотреть социальные стандарты", — отметил нардеп.

Политик объяснил, что детенизация – не только и не столько об интересах бюджета или равных правилах игры. Это о том, как живет страна сегодня и как она будет жить в будущем.

"Именно поэтому доходы от детенизации должны быть четко вписаны в бюджет, не только в специальном фонде (что мы видим сейчас, в проекте Бюджета-2026), но и в общем. Это заставит Правительство наконец заниматься детинизацией, а не только притворяться этим. Побороть тень и коррупцию можно только если бороться с обоими явлениями вместе", — подытожил он.

Источник: https://t.me/getmantsevdanil/10123
