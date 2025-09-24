Українці самі винні: у Раді пояснили, чому в Україні низький рівень життя

Розмір пенсій в Україні не витримує жодної критики. Однак поки понад 36% пенсіонерів, а це більш ніж 3,7 млн осіб в Україні отримують виплати менше ніж 4 тис. грн (з них 3,9%, або майже 400 тисяч осіб – взагалі менше ніж 3 тис. грн) деяким пенсіонерам нараховують по 390 тис. грн щомісяця.

Гроші. Ілюстративне фото

Народний депутат України Данило Гетманцев переконаний, що гідні пенсії та рівень життя всіх українців прямо пов’язані з тим, яку позицію щодо тіньової економіки українці надалі займатимуть.

“Бо поки толеруєте тінь, ви фактично віддаєте частину своєї майбутньої нормальної пенсії, ви віддаєте ваші кошти податковому ухилянту та корупціонеру, який його покриває. І потім у них — вілли і яхти на вкрадені гроші, а у наших українських пенсіонерів — мінімалка у 2361 гривню. І ця кореляція пряма”, — пояснив народний депутат.

За його словами, в Україні половина економіки в тіні. Це, як переконаний політик, прямо впливає на рівень життя більшості наших громадян.

“Адже якби ми той трильйон, який зараз щороку державний бюджет втрачає, направили на соціальну сферу, ми змогли б значно переглянути соціальні стандарти”, — зауважив нардеп.

Політик пояснив, що детінізація – не тільки й не стільки про інтереси бюджету чи рівні правила гри. Це про те, як живе країна сьогодні, і як вона житиме в майбутньому.

“Саме тому доходи від детінізації мають бути чітко вписаними в бюджет, не тільки у спеціальному фонді (що ми бачимо зараз, в проекті Бюджету-2026), а і в загальному. Це змусить Уряд врешті займатися детінізацією, а не лише вдавати це. Побороти тінь і корупцію можна тільки якщо боротися з обома явищами разом”, — підсумував він.

