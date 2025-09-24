Українці самі винні: у Раді пояснили, чому в Україні низький рівень життя

Рубрики
Розмір пенсій в Україні не витримує жодної критики. Однак поки понад 36% пенсіонерів, а це більш ніж 3,7 млн осіб в Україні отримують виплати менше ніж 4 тис. грн (з них 3,9%, або майже 400 тисяч осіб – взагалі менше ніж 3 тис. грн) деяким пенсіонерам нараховують по 390 тис. грн щомісяця.
Народний депутат України Данило Гетманцев переконаний, що гідні пенсії та рівень життя всіх українців прямо пов’язані з тим, яку позицію щодо тіньової економіки українці надалі займатимуть.
За його словами, в Україні половина економіки в тіні. Це, як переконаний політик, прямо впливає на рівень життя більшості наших громадян.
Політик пояснив, що детінізація – не тільки й не стільки про інтереси бюджету чи рівні правила гри. Це про те, як живе країна сьогодні, і як вона житиме в майбутньому.
