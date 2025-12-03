В Раде хватаются за голову: решение властей приведет к катастрофе

Вопрос нехватки средств – актуален для Украины. Власти пытаются найти варианты, которые помогут снизить дефицит бюджета. Однако, по мнению народных депутатов, ищут простые решения, которые обернутся и против простых украинцев, и со временем против государства.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Алексей Гончаренко объяснил, что наши власти долго не думают — когда нужно латать бюджет. Проще всего, по его словам, ударить по тем, кто уже платит налоги, а не по тем, кто их ворует.

"Ведь искать деньги можно было бы иначе — меньше воровать, наводить порядок в госзакупках, останавливать схемы. Но это слишком сложно. Гораздо легче снова "кошмарить" ФЛП", — пояснил политик.

По его словам, Украина и МВФ объявили о новой четырехлетней программе на 8,1 млрд. И среди обязательств, как уточнил народный депутат, — дополнительная нагрузка на предпринимателей.

"Правительство предлагает, что ФЛП с годовым доходом более миллиона гривен должно стать плательщиком НДС. Для обычных дизайнеров, айтишников, маркетологов, предпринимателей — это означает увеличение налогов в несколько раз. Власть у нас давно решает проблемы просто и по-своему: если кто-то приносит деньги государству — с него надо взять еще больше. Под ударом оказываются сотни тысяч предпринимателей. И скажите, что произойдет после такого "гениального" решения?", — заметил политик.

По его словам, в такой ситуации половина ФЛП закроется, половина уедет, кто-то уйдет в тень. Народный депутат отмечает, что вместо того, чтобы ловить тех, кто прячет миллиарды, они гоняются за теми, кто заработал миллион.

"Только за несколько месяцев 2025 года прекратили деятельность почти 120 тысяч ФЛП. В 2024 году в Украине закрыли более 210 тысяч ФЛП — вообще рекорд за пять лет. Кто от этого выиграет? Абсолютно никто. В то время, когда все развитые страны борются за таланты, — у нас борются с талантами", — отметил народный депутат.

Политик резюмировал, что еще немного таких решений – и МВФ сможет отправлять транш не в Украину, а сразу в Польшу, потому что туда поедут наши предприниматели и налоги.

