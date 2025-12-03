В Раде хватаются за голову: решение властей приведет к катастрофе

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Вопрос нехватки средств – актуален для Украины. Власти пытаются найти варианты, которые помогут снизить дефицит бюджета. Однако, по мнению народных депутатов, ищут простые решения, которые обернутся и против простых украинцев, и со временем против государства.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Народный депутат Алексей Гончаренко объяснил, что наши власти долго не думают — когда нужно латать бюджет. Проще всего, по его словам, ударить по тем, кто уже платит налоги, а не по тем, кто их ворует.
По его словам, Украина и МВФ объявили о новой четырехлетней программе на 8,1 млрд. И среди обязательств, как уточнил народный депутат, — дополнительная нагрузка на предпринимателей.
По его словам, в такой ситуации половина ФЛП закроется, половина уедет, кто-то уйдет в тень. Народный депутат отмечает, что вместо того, чтобы ловить тех, кто прячет миллиарды, они гоняются за теми, кто заработал миллион.
Политик резюмировал, что еще немного таких решений – и МВФ сможет отправлять транш не в Украину, а сразу в Польшу, потому что туда поедут наши предприниматели и налоги.
