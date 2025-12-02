У Раді попередили Європу: вимагатимуть грошей і після завершення війни

Народні депутати починають замислюватися, де Україна буде брати гроші для фінансування армії після війни.

Україна-ЄС. Фото з відкритих джерел

Народний депутат України Михайло Цимбалюк зазначив, що після нашої перемоги потрібно чесно й відверто говорити про те, якою буде українська армія. Політик наголосив, що безпека України завтра залежить від рішень, які будуть ухвалені вже сьогодні.

“Україні потрібна професійна, контрактна армія. Не формальне збільшення чисельності, а створення умов, у яких люди свідомо залишаються служити — мотивовані, захищені й забезпечені”, — пояснив політик.

За його словами, військових потрібно забезпечити повноцінним пакетом:

грошове забезпечення не 20 тисяч, як зараз, а на рівні 50+ тисяч гривень;

службове житло на перші пʼять років контракту й можливість отримати власне після десяти років служби;

сучасна ветеранська політика — бізнес-можливості, реабілітація, навчання, підтримка в адаптації.

“Ми маємо чесно відповідати й на питання: де брати на це ресурси? Це має бути елементом міжнародних гарантій для України. Партнери, які сьогодні допомагають нам вистояти, мають бачити продовження цієї допомоги у підтримці професійної української армії після завершення бойових дій. Бо йдеться не лише про нашу безпеку — йдеться про стабільність усієї Європи”, — наголосив політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, у Раді виникли проблеми з ухваленням Державного бюджету на 2026 рік. Частина нардепів відверто критикують видатки, закладені у проєкті. Однак інші наголошують, що ухвалювати бюджет потрібно вчасно, адже це може вплинути на отримання фінансової допомоги.



