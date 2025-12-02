У Раді попередили Європу: вимагатимуть грошей і після завершення війни

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Народні депутати починають замислюватися, де Україна буде брати гроші для фінансування армії після війни.
Україна-ЄС. Фото з відкритих джерел
Народний депутат України Михайло Цимбалюк зазначив, що після нашої перемоги потрібно чесно й відверто говорити про те, якою буде українська армія. Політик наголосив, що безпека України завтра залежить від рішень, які будуть ухвалені вже сьогодні.
За його словами, військових потрібно забезпечити повноцінним пакетом:
грошове забезпечення не 20 тисяч, як зараз, а на рівні 50+ тисяч гривень;
службове житло на перші пʼять років контракту й можливість отримати власне після десяти років служби;
сучасна ветеранська політика — бізнес-можливості, реабілітація, навчання, підтримка в адаптації.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, у Раді виникли проблеми з ухваленням Державного бюджету на 2026 рік. Частина нардепів відверто критикують видатки, закладені у проєкті. Однак інші наголошують, що ухвалювати бюджет потрібно вчасно, адже це може вплинути на отримання фінансової допомоги.