У Раді хапаються за голову: рішення влади призведе до катастрофи

Питання нестачі коштів — актуальне для України. Влада намагається знайти варіанти, які допоможуть зменшити дефіцит бюджету. Однак, на думку народних депутатів, шукають прості рішення, які обернуться і проти простих українців, і згодом проти держави.

Народний депутат Олексій Гончаренко пояснив, що наша влада довго не думає — коли треба латати бюджет. Найпростіше, за його словами, вдарити по тих, хто вже платить податки, а не по тих, хто їх краде.

“Адже шукати гроші можна було б інакше — менше красти, наводити порядок у держзакупівлях, зупиняти схеми. Але це занадто складно. Набагато легше знову “кошмарити” ФОПів”, — пояснив політик.

За його словами, Україна та МВФ оголосили про нову чотирирічну програму на 8,1 млрд. І серед зобов’язань, як уточнив народний депутат, — додаткове навантаження на підприємців.

“Уряд пропонує, що ФОП із річним доходом понад мільйон гривень має стати платником ПДВ. Для звичайних дизайнерів, айтішників, маркетологів, підприємців — це означає збільшення податків в декілька разів. Влада у нас давно вирішує проблеми просто і по-своєму: якщо хтось приносить гроші державі — з нього треба взяти ще більше. Під ударом опиняються сотні тисяч підприємців. І скажіть, що станеться після такого “геніального” рішення?”, — зауважив політик.

За його словами, у такій ситуації половина ФОПів закриється, половина виїде, хтось піде в тінь. Народний депутат зазначає, що замість того, щоб ловити тих, хто ховає мільярди, вони ганяються за тими, хто заробив мільйон.

“Тільки за кілька місяців 2025 року припинили діяльність майже 120 тисяч ФОПів. У 2024 році в Україні закрили понад 210 тисяч ФОПів — взагалі рекорд за п’ять років.Хто від цього виграє? Абсолютно ніхто. У той час, коли всі розвинені країни борються за таланти, у нас борються з талантами”, — зауважив народний депутат.

Політик резюмував, що ще трохи таких рішень — і МВФ зможе відправляти транш не в Україну, а одразу в Польщу, бо туди поїдуть наші підприємці й податки.

