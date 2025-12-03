У Раді хапаються за голову: рішення влади призведе до катастрофи

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Питання нестачі коштів — актуальне для України. Влада намагається знайти варіанти, які допоможуть зменшити дефіцит бюджету. Однак, на думку народних депутатів, шукають прості рішення, які обернуться і проти простих українців, і згодом проти держави.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
Народний депутат Олексій Гончаренко пояснив, що наша влада довго не думає — коли треба латати бюджет. Найпростіше, за його словами, вдарити по тих, хто вже платить податки, а не по тих, хто їх краде.
За його словами, Україна та МВФ оголосили про нову чотирирічну програму на 8,1 млрд. І серед зобов’язань, як уточнив народний депутат, — додаткове навантаження на підприємців.
За його словами, у такій ситуації половина ФОПів закриється, половина виїде, хтось піде в тінь. Народний депутат зазначає, що замість того, щоб ловити тих, хто ховає мільярди, вони ганяються за тими, хто заробив мільйон.
Політик резюмував, що ще трохи таких рішень — і МВФ зможе відправляти транш не в Україну, а одразу в Польщу, бо туди поїдуть наші підприємці й податки.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Раді розповіли, хто має фінансувати ЗСУ після війни.