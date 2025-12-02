В Раде предупредили Европу: будут требовать денег и после завершения войны

Народные депутаты начинают задумываться, где Украина будет брать деньги на финансирование армии после войны.

Народный депутат Украины Михаил Цымбалюк отметил, что после нашей победы нужно честно и откровенно говорить о том, какой будет украинская армия. Политик подчеркнул, что безопасность Украины завтра зависит от решений, принятых уже сегодня.

"Украина нуждается в профессиональной, контрактной армии. Не формальное увеличение численности, а создание условий, в которых люди сознательно остаются служить — мотивированные, защищенные и обеспеченные", — пояснил политик.

По его словам, военных нужно обеспечить полноценным пакетом:

денежное довольствие не 20 тысяч, как сейчас, а на уровне 50 тысяч гривен;

служебное жилье на первые пять лет контракта и возможность получить собственное после десяти лет службы;

современная ветеранская политика – бизнес-возможности, реабилитация, обучение, поддержка в адаптации.

"Мы должны честно отвечать и на вопрос: где брать на это ресурсы? Это должно быть элементом международных гарантий для Украины. Партнеры, которые сегодня помогают нам выстоять, должны видеть продолжение этой помощи в поддержке профессиональной украинской армии после завершения боевых действий. Потому что речь идет не только о нашей безопасности – речь идет о стабильности всей Европы”, — подчеркнул политик.

