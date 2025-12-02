В Раде предупредили Европу: будут требовать денег и после завершения войны

Рубрики
Народные депутаты начинают задумываться, где Украина будет брать деньги на финансирование армии после войны.
Народный депутат Украины Михаил Цымбалюк отметил, что после нашей победы нужно честно и откровенно говорить о том, какой будет украинская армия. Политик подчеркнул, что безопасность Украины завтра зависит от решений, принятых уже сегодня.
По его словам, военных нужно обеспечить полноценным пакетом:
денежное довольствие не 20 тысяч, как сейчас, а на уровне 50 тысяч гривен;
служебное жилье на первые пять лет контракта и возможность получить собственное после десяти лет службы;
современная ветеранская политика – бизнес-возможности, реабилитация, обучение, поддержка в адаптации.
Напомним: портал "Комментарии" писал, в Раде возникли проблемы с принятием Государственного бюджета на 2026 год. Часть нардепов откровенно критикуют расходы, заложенные в проекте. Однако другие отмечают, что принимать бюджет нужно вовремя, ведь это может повлиять на получение финансовой помощи.