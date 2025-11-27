В Раде уже откровенно предупреждают украинцев: условия будут жесткими

Международный валютный фонд согласовал новую программу Украины. Однако реализация 4-х летней программы действующей власти с МВФ не обойдется без дегтя.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Об этом рассказала народный депутат Украины Нина Южанина. Она посоветовала малому бизнесу и гражданам приготовиться.

Нардепка привела информацию из пресс-релиза МВФ:

"Власти также обязались ускорить усилия по предотвращению уклонения от уплаты налогов и избежанию их уплаты, а также расширить налоговую базу, в частности путем налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы, устранения таможенных лазейок для импорта потребительских товаров и отмены исключений для регистрации".

Нардепка отметила, что известно о следующем:

1) налогообложение доходов, полученных через цифровые платформы, в том числе налогообложение ВСЕХ доходов, полученных гражданами от продажи собственных подержанных вещей (правительственный проект №14025);

2) снижение до 45 евро (сегодня 150 евро) стоимости товаров, не облагаемых НДС при ввозе в международных экспресс-отправлениях (депутатский проект №12429);

3) отмена исключений для регистрации плательщиком НДС – о чем это? Пока неизвестно.

Также нардепка объяснила, какие изменения могут планировать власти:

снизить порог для обязательной регистрации плательщиком НДС – сегодня он составляет 1 млн гривен (по директиве 2006/112/ЕС "Об общей системе налога на добавленную стоимость" налогообложению НДС подлежат операции, совокупная стоимость которых за год превышает 10 тысяч евро, но есть и особенности);

ввести обязательную регистрацию плательщиками НДС для плательщиков единого налога первой, второй и третьей групп (сегодня только добровольная регистрация).

"А в проекте бюджета на 2026 год власти настойчиво отстаивают сохранение раздутых расходов на собственное содержание и популизм", — резюмировала Южанина.

