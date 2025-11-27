В Раде уже откровенно предупреждают украинцев: условия будут жесткими

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Международный валютный фонд согласовал новую программу Украины. Однако реализация 4-х летней программы действующей власти с МВФ не обойдется без дегтя.
Об этом рассказала народный депутат Украины Нина Южанина. Она посоветовала малому бизнесу и гражданам приготовиться.
Нардепка привела информацию из пресс-релиза МВФ:
Нардепка отметила, что известно о следующем:
1) налогообложение доходов, полученных через цифровые платформы, в том числе налогообложение ВСЕХ доходов, полученных гражданами от продажи собственных подержанных вещей (правительственный проект №14025);
2) снижение до 45 евро (сегодня 150 евро) стоимости товаров, не облагаемых НДС при ввозе в международных экспресс-отправлениях (депутатский проект №12429);
3) отмена исключений для регистрации плательщиком НДС – о чем это? Пока неизвестно.
Также нардепка объяснила, какие изменения могут планировать власти:
снизить порог для обязательной регистрации плательщиком НДС – сегодня он составляет 1 млн гривен (по директиве 2006/112/ЕС "Об общей системе налога на добавленную стоимость" налогообложению НДС подлежат операции, совокупная стоимость которых за год превышает 10 тысяч евро, но есть и особенности);
ввести обязательную регистрацию плательщиками НДС для плательщиков единого налога первой, второй и третьей групп (сегодня только добровольная регистрация).
