У Раді вже відверто попереджають українців: умови будуть жорсткими
У Раді вже відверто попереджають українців: умови будуть жорсткими

Народна депутатка Южаніна розповіла, які зміни можуть запровадити через нову програму МВФ

27 листопада 2025, 19:31
Автор:
Кречмаровская Наталия

Міжнародний валютний фонд погодив нову програму для України. Однак реалізація 4-х річної програми діючої влади з МВФ не обійдеться без дьогтю.

У Раді вже відверто попереджають українців: умови будуть жорсткими

Верховна Рада України. Фото з відкритих джерел

Про це розповіла народна депутатка України Ніна Южаніна. Вона порадила малому бізнесу та громадянам приготуватися. 

Нардепка навела інформацію із пресрелізу МВФ:

“Влада також зобов'язалася пришвидшити зусилля щодо запобігання ухиленню від сплати податків та уникненню їх сплати, а також розширити податкову базу, зокрема шляхом оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, усунення митних лазівок для імпорту споживчих товарів та скасування винятків для реєстрації платника ПДВ”.

Нардепка зазначила, що відомо про наступне: 

1) оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, в тому числі оподаткування ВСІХ доходів, отриманих громадянами від продажу власних вживаних речей(урядовий проєкт №14025);

2) зниження до 45 євро (сьогодні 150 євро) вартості товарів, які НЕ оподатковуються ПДВ при ввезенні у міжнародних експрес-відправленнях (депутатський проєкт №12429);

3) скасування винятків для реєстрації платником ПДВ — про що це? Поки невідомо.

Також нардепка пояснила, які зміни може планувати влада: 

  • знизити поріг для обов'язкової реєстрації платником ПДВ — сьогодні він складає 1 млн гривень (за директивою 2006/112/ЄС "Про спільну систему податку на додану вартість" оподатковуванню ПДВ підлягають операції, сукупна вартість яких за рік перевищує 10 тисяч євро, але є і особливості);

  • запровадити обов'язкову реєстрацію платниками ПДВ для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп (сьогодні лише добровільна реєстрація). 

“А в проєкті бюджету на 2026 рік влада наполегливо відстоює збереження роздутих видатків на власне утримання та популізм”, — резюмувала Южаніна.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що не так із програмою “Національний кешбек”.




Джерело: https://t.me/ninayuzhanina/3973
