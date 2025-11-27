У Раді вже відверто попереджають українців: умови будуть жорсткими

Рубрики
Міжнародний валютний фонд погодив нову програму для України. Однак реалізація 4-х річної програми діючої влади з МВФ не обійдеться без дьогтю.
Верховна Рада України. Фото з відкритих джерел
Про це розповіла народна депутатка України Ніна Южаніна. Вона порадила малому бізнесу та громадянам приготуватися.
Нардепка навела інформацію із пресрелізу МВФ:
Нардепка зазначила, що відомо про наступне:
1) оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, в тому числі оподаткування ВСІХ доходів, отриманих громадянами від продажу власних вживаних речей(урядовий проєкт №14025);
2) зниження до 45 євро (сьогодні 150 євро) вартості товарів, які НЕ оподатковуються ПДВ при ввезенні у міжнародних експрес-відправленнях (депутатський проєкт №12429);
3) скасування винятків для реєстрації платником ПДВ — про що це? Поки невідомо.
Також нардепка пояснила, які зміни може планувати влада:
знизити поріг для обов'язкової реєстрації платником ПДВ — сьогодні він складає 1 млн гривень (за директивою 2006/112/ЄС "Про спільну систему податку на додану вартість" оподатковуванню ПДВ підлягають операції, сукупна вартість яких за рік перевищує 10 тисяч євро, але є і особливості);
запровадити обов'язкову реєстрацію платниками ПДВ для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп (сьогодні лише добровільна реєстрація).
