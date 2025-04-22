В Раде заговорили о налогах с биткоинов: что предлагают

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Кравцев Сергей
В Верховной Раде хотят собирать налоги с доходов украинцев от криптовалют. Народные избранники готовят модель для рынка. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев.
Налоги с биткоинов. Фото: из открытых источников
Глава комитета сообщил, что законопроект о виртуальных активах рассмотрят на комитете 24 апреля.
В частности, предложена самая "простая" модель налогов – налогообложение прибыли.
Кроме того, предусмотрен переходный период. Предполагается, что в течение года человек может продать и задекларировать свой доход от криптоактивов по ставке 5% без подтверждения расходов на их приобретение в прошлом.
Читайте также на портале "Комментарии" — еще до российского вторжения Украина входила в ТОП-5 по объему транзакций с криптовалютой. И, учитывая действия президента США Дональда Трампа, а также планы по возможному налогообложению крипты в Украине, интересно знать, кто входит в пятерку самых богатых ее обладателей.
Портал “Комментарии” узнал, кто является самыми крупными владельцами биткоина в Украине. И как оказалось, все они в той или иной мере связаны с властью. Впрочем, это объясняется тем, что последние вынуждены декларировать свои доходы и активы, а значит, указывать и принадлежащую им криптовалюту.
Также издание "Комментарии" сообщало – какое количество населения мира владеет биткоинами: на какой позиции Украина.
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