В Раде заговорили о налогах с биткоинов: что предлагают

В Верховной Раде хотят собирать налоги с доходов украинцев от криптовалют. Народные избранники готовят модель для рынка. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев.

Налоги с биткоинов. Фото: из открытых источников

Глава комитета сообщил, что законопроект о виртуальных активах рассмотрят на комитете 24 апреля.

"Сложный документ, который объединяет все основные вопросы по криптоактивам. Регулирование обращения, статус регуляторов, налогообложение", — написал парламентарий.

В частности, предложена самая "простая" модель налогов – налогообложение прибыли.

"То есть облагается налогом разница между тем, что владелец криптоактива в течение отчетного годового налогового периода потратил на приобретение криптоактивов, и теми доходами, которые он получил от продажи этих активов", — пояснил депутат от "Слуги народа".

Кроме того, предусмотрен переходный период. Предполагается, что в течение года человек может продать и задекларировать свой доход от криптоактивов по ставке 5% без подтверждения расходов на их приобретение в прошлом.

Читайте также на портале "Комментарии" — еще до российского вторжения Украина входила в ТОП-5 по объему транзакций с криптовалютой. И, учитывая действия президента США Дональда Трампа, а также планы по возможному налогообложению крипты в Украине, интересно знать, кто входит в пятерку самых богатых ее обладателей.

Портал “Комментарии” узнал, кто является самыми крупными владельцами биткоина в Украине. И как оказалось, все они в той или иной мере связаны с властью. Впрочем, это объясняется тем, что последние вынуждены декларировать свои доходы и активы, а значит, указывать и принадлежащую им криптовалюту.

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