В Украине цены продолжат расти, но в НБУ нашли позитив
commentss НОВОСТИ Все новости

НБУ изменил прогноз по инфляции в 2025 году

НБУ изменил прогноз по инфляции в 2025 году

23 октября 2025, 14:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Цены в Украине на большинство продуктов и товаров не остановятся и тем более не уменьшатся. Они продолжат расти, но медленнее. И в этом НБУ видит позитив. Национальный банк Украины улучшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2025 году до 9,2%. В июле НБУ прогнозировал инфляцию на уровне 9,7%. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

В Украине цены продолжат расти, но в НБУ нашли позитив

Цены в Украине. Фото: из открытых источников

Кроме того, НБУ прогнозирует инфляцию в 2026 году на уровне 6,6% (предыдущий прогноз — 6,6%), в 2027 году инфляция составит 5,0% (предыдущий прогноз — 5,0%).

По словам Пышного, потребительская инфляция в Украине замедлилась до 11,9% в годовом измерении в сентябре. По оценкам НБУ, такая тенденция сохранялась и в октябре. 

"Темпы роста потребительских цен замедлились быстрее, чем ожидалось в июльском прогнозе НБУ. Это прежде всего обусловлено расширением предложения овощей благодаря лучшим, чем в прошлом году, урожаям", — отметил глава Нацбанка.

В то же время базовая инфляция снизилась более умеренно — до 11,0%. 

"Фундаментальное ценовое давление оставалось устойчивым из-за высоких затрат бизнеса на оплату труда и энергоресурсы. В результате цены на отдельные товары и услуги снижаются медленно или не снижаются вообще", — пояснил Пышный.

Глава НБУ отметил, что инфляционные ожидания большинства групп респондентов не улучшились, кроме банков. Хотя ожидания финансовых аналитиков были близкими к прогнозам НБУ, другие группы остаются настороженными. Также наблюдается рост внимания домохозяйств к теме инфляции по статистике поисковых запросов.

Пышный подчеркнул, что монетарная политика НБУ направлена на снижение инфляции до 5% на прогнозном горизонте. 

"Этому будет способствовать эффект от хороших урожаев, сохранение интереса к гривневым активам и стабильность валютного рынка", — отметил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — МВФ ставит Украине жесткое условие: почему стоит ждать обесценивания гривны.




Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5mVs73hFT3c
