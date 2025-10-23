В Украине цены продолжат расти, но в НБУ нашли позитив

Рубрики
Кравцев Сергей
Цены в Украине на большинство продуктов и товаров не остановятся и тем более не уменьшатся. Они продолжат расти, но медленнее. И в этом НБУ видит позитив. Национальный банк Украины улучшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2025 году до 9,2%. В июле НБУ прогнозировал инфляцию на уровне 9,7%. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.
Цены в Украине. Фото: из открытых источников
Кроме того, НБУ прогнозирует инфляцию в 2026 году на уровне 6,6% (предыдущий прогноз — 6,6%), в 2027 году инфляция составит 5,0% (предыдущий прогноз — 5,0%).
По словам Пышного, потребительская инфляция в Украине замедлилась до 11,9% в годовом измерении в сентябре. По оценкам НБУ, такая тенденция сохранялась и в октябре.
В то же время базовая инфляция снизилась более умеренно — до 11,0%.
Глава НБУ отметил, что инфляционные ожидания большинства групп респондентов не улучшились, кроме банков. Хотя ожидания финансовых аналитиков были близкими к прогнозам НБУ, другие группы остаются настороженными. Также наблюдается рост внимания домохозяйств к теме инфляции по статистике поисковых запросов.
Пышный подчеркнул, что монетарная политика НБУ направлена на снижение инфляции до 5% на прогнозном горизонте.
