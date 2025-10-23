В Україні ціни продовжать зростати, але в НБУ знайшли позитив

Ціни в Україні на більшість продуктів та товарів не зупиняться і тим більше не зменшаться. Вони продовжать рости, але повільніше. І у цьому НБУ бачить позитив. Національний банк України покращив прогноз зростання споживчих цін в Україні в 2025 році до 9,2%. У липні НБУ прогнозував інфляцію на рівні 9,7%. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Ціни в Україні | Фото: із відкритих джерел

Крім того, НБУ прогнозує інфляцію у 2026 році на рівні 6,6% (попередній прогноз – 6,6%), у 2027 році інфляція становитиме 5,0% (попередній прогноз – 5,0%).

За словами Пишного, споживча інфляція в Україні сповільнилася до 11,9% у річному вимірі у вересні. За оцінками НБУ, така тенденція зберігалася й у жовтні.

""Темпи зростання споживчих цін сповільнилися швидше, ніж очікувалося в липневому прогнозі НБУ. Це передусім зумовлено розширенням пропозиції овочів завдяки ліпшим, ніж торік, урожаям", — зазначив голова Нацбанку.

Водночас базова інфляція знизилася більш помірковано – до 11,0%.

"Фундаментальний ціновий тиск залишався стійким через високі витрати бізнесу на оплату праці та енергоресурси. В результаті ціни на окремі товари та послуги знижуються повільно або не знижуються взагалі", — пояснив Пишний.

Глава НБУ зазначив, що інфляційні очікування більшості груп респондентів не покращали, крім банків. Хоча очікування фінансових аналітиків були близькими до прогнозів НБУ, інші групи залишаються настороженими. Також спостерігається зростання уваги домогосподарств до теми інфляції зі статистики пошукових запитів.

Пишний наголосив, що монетарна політика НБУ спрямована на зниження інфляції до 5% на прогнозному горизонті.

"Цьому сприятиме ефект від добрих урожаїв, збереження інтересу до гривневих активів та стабільність валютного ринку", — зазначив він.

