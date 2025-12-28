Повысить минимальную пенсию до 25 тысяч гривен предлагают в Украине с 2026 года

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий резкое повышение минимальной пенсии для лиц, потерявших трудоспособность. Документ №14330 предлагает уже с 2026 года увеличить минимальную пенсию почти в десять раз, с нынешних 2 595 гривен до 25 000 гривен.

В Украине предлагается повысить минимальную пенсию до 25 тысяч гривен. Фото из открытых источников

Изменения предлагают внести в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год". Автор законопроекта депутат "Слуги народа" Максим Заремский в пояснительной записке настаивает, что действующий размер минимальной пенсии не отвечает реальным условиям жизни и не обеспечивает базовые потребности пожилых людей и людей с инвалидностью.

Законопроект предлагает внести правки сразу в несколько статей бюджета. В частности, в статье 7 заменить показатель минимальной пенсии для нетрудоспособных лиц на уровень 25 тысяч гривен с нынешних 2 595 гривен. Также предлагается увеличить объем перечислений Национального банка Украины в госбюджет с не менее 146 млрд. гривен до 176 млрд. гривен, а соответствующие изменения внести в бюджетные приложения.

В пояснительной записке отмечается, что такое повышение предполагает установление "справедливого" минимального уровня дохода для людей, которые не могут работать. Авторы документа подчеркивают, что поддержка именно этой категории населения является социальным приоритетом, в то время как прожиточный минимум для детей и трудоспособных лиц изменяться не будет.

Финансирование повышенных выплат, по замыслу инициаторов, должно осуществляться за счет увеличенных отчислений НБУ, резервных фондов и международной помощи. В законопроекте утверждается, что его реализация не потребует дополнительной нагрузки на другие статьи государственных расходов.

