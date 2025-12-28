Підвищити мінімальну пенсію до 25 тисяч гривень пропонують в Україні з 2026 року

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає різке підвищення мінімальної пенсії для осіб, що втратили працездатність. Документ №14330 пропонує вже з 2026 року збільшити мінімальну пенсію майже у десять разів, з нинішніх 2 595 гривень до 25 000 гривень.

В Україні пропонують підвищити мінімальну пенсію до 25 тисяч гривень. Фото з відкритих джерел

Зміни пропонують внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік". Автор законопроєкту депутат "Слуги народу" Максим Заремський у пояснювальній записці наполягає, що чинний розмір мінімальної пенсії не відповідає реальним умовам життя та не забезпечує базових потреб літніх людей і людей з інвалідністю.

Законопроєкт пропонує внести правки одразу до кількох статей бюджету. Зокрема, у статті 7 замінити показник мінімальної пенсії для непрацездатних осіб на рівень 25 тисяч гривень з нинішніх 2 595 гривень. Також пропонується збільшити обсяг перерахувань Національного банку України до держбюджету з не менш як 146 млрд гривень до 176 млрд гривень, а відповідні зміни внести до бюджетних додатків.

У пояснювальній записці зазначається, що таке підвищення має на меті встановлення "справедливого" мінімального рівня доходу для людей, які не можуть працювати. Автори документа наголошують, що підтримка саме цієї категорії населення є соціальним пріоритетом, тоді як прожитковий мінімум для дітей та працездатних осіб змінюватися не буде.

Фінансування підвищених виплат, за задумом ініціаторів, має здійснюватися коштом збільшених відрахувань НБУ, резервних фондів і міжнародної допомоги. У законопроєкті стверджується, що його реалізація не потребуватиме додаткового навантаження на інші статті державних видатків.

