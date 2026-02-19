Более 600 тысяч долларов нашел в гараже бабушки: глава Госэкоинспекции объяснил свое состояние

Во время проверки Национального агентства по предотвращению коррупции у временного исполняющего обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Александра Субботенко в декларации обнаружили более 600 тысяч долларов наличными. Чиновник утверждает, что эти деньги нашел в гараже умершей бабушки в Харькове.

Александр Субботенко. Фото из открытых источников

Как пишет издание 368.media, в декларации фигурирует сумма 623 тысяч долларов, тогда как в объяснениях представителям НАПК Субботенко называл 653 тысячи. Сам гараж в кооперативе "Прогресс" он унаследовал после смерти бабушки в декабре 2020 года. Чиновник утверждает, что средства могли быть заработаны родственниками из-за "деловых отношений" за пределами СССР, а в семье якобы существовала традиция сохранять сбережения исключительно наличными в долларах.

В то же время в НАПК отмечают, что бабушка Субботенко работала на низовых государственных должностях и не имела официальных доходов, которые могли бы объяснить происхождение такой суммы. Отдельный вопрос вызывает правовой контекст советского периода, ведь тогда обращение иностранной валюты среди граждан было запрещено.

Александр Субботенко

Проверка также выявила несоответствия нескольких объектов недвижимости, в частности квартир в Харькове и Киеве, гаража и паркоместа. Общая сумма недостоверно задекларированных сведений, по оценке агентства, составляет 26,7 млн. гривен. НАПК указало на признаки уголовного правонарушения по статье 366-2 Уголовного кодекса, то есть внесение недостоверных данных в декларацию, однако материалы пока не переданы правоохранителям.

Субботенко пытался через суд признать право собственности на "найденные" якобы в бабушкином гараже деньги, как наследство. Однако Коминтерновский районный суд Харькова отказал в удовлетворении иска, отметив, что деньги могут считаться сокровищем, а доказательства их существования или принадлежности бабушке не предоставлены. Кроме того, в ее завещании упоминания о наличных деньгах нет. Хотя Субботенко после поражения в суде мог подать апелляцию, он этого не сделал.

