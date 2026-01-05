logo_ukra

Один з наймолодших ексгенпрокурорів вийшов на пенсію в 29: він отримує понад 150 тис. гривень
Один з наймолодших ексгенпрокурорів вийшов на пенсію в 29: він отримує понад 150 тис. гривень

Дмитро Казак отримав пенсію ще до 30-річчя, а через суд підняв її до 156 тисяч гривень.

5 січня 2026, 11:15
Slava Kot
Slava Kot

Виявилося, що один з наймолодших обласних прокурорів України Дмитро Казак отримує пенсію, яка перевищує 150 тисяч гривень на місяць. Вийшовши на пенсію ще до 30-річчя, він не лише її зберіг, а й через суд домігся поновлення максимальної виплати, ймовірно, перебуваючи за кордоном.

Один з наймолодших ексгенпрокурорів вийшов на пенсію в 29: він отримує понад 150 тис. гривень

Дмитро Казак вийшов на пенсію у 29 років

Як повідомляє OBOZ.UA, 15 грудня Харківський окружний адміністративний суд визнав незаконним обмеження пенсії Казака з боку Пенсійного фонду. У результаті її розмір було підвищено до 156 692 гривень на місяць. Йдеться про так звану "прокурорську пенсію", яка нараховується за спеціальними правилами.

Дмитро Казак зробив стрімку кар’єру в органах прокуратури. У 31 рік він очолив Закарпатську обласну прокуратуру, а з 2022-го до початку 2024 року керував прокуратурою Миколаївської області. Водночас ще у 2018 році, працюючи заступником керівника місцевої прокуратури в Харкові, Казак оформив інвалідність, що дало право на пільгові умови пенсійного забезпечення.

За законом, прокурори з інвалідністю можуть виходити на пенсію, маючи лише 10 років стажу, а не 25, як стандартно. Саме цим скористався Казак, а згодом через суд домігся перерахунку виплат у розмірі 80% зарплати з урахуванням усіх надбавок. Як пише OBOZ.UA пенсія Казака виявилася вищою за його середню зарплату, яка становила близько 125 тисяч гривень.

Один з наймолодших ексгенпрокурорів вийшов на пенсію в 29: він отримує понад 150 тис. гривень - фото 2

Дмитро Казак

За даними журналістів, після звільнення експрокурор виїхав до Швеції, де проживає його родина. Середня пенсія у Швеції становить 1973 євро, а вихід відбувається від 63 до 67 років. Тоді як Казак має 3152 євро української пенсії за кілька десятиліть до середньо виходу на пенсію в Україні.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №12278 щодо "прокурорських пенсій". Документ забороняє прокурорам отримувати виплати за вислугу років, доки вони залишаються на посадах, а також змінює правила індексації. Наразі діють старі норми, оскільки не відбулося друге читання.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що деяким українцям уріжуть пенсії у 2026 році.

Також "Коментарі" писали, що підвищити мінімальну пенсію до 25 тисяч гривень пропонують в Україні з 2026 року.



