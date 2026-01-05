Один з наймолодших ексгенпрокурорів вийшов на пенсію в 29: він отримує понад 150 тис. гривень

Виявилося, що один з наймолодших обласних прокурорів України Дмитро Казак отримує пенсію, яка перевищує 150 тисяч гривень на місяць. Вийшовши на пенсію ще до 30-річчя, він не лише її зберіг, а й через суд домігся поновлення максимальної виплати, ймовірно, перебуваючи за кордоном.

Дмитро Казак вийшов на пенсію у 29 років

Як повідомляє OBOZ.UA, 15 грудня Харківський окружний адміністративний суд визнав незаконним обмеження пенсії Казака з боку Пенсійного фонду. У результаті її розмір було підвищено до 156 692 гривень на місяць. Йдеться про так звану "прокурорську пенсію", яка нараховується за спеціальними правилами.

Дмитро Казак зробив стрімку кар’єру в органах прокуратури. У 31 рік він очолив Закарпатську обласну прокуратуру, а з 2022-го до початку 2024 року керував прокуратурою Миколаївської області. Водночас ще у 2018 році, працюючи заступником керівника місцевої прокуратури в Харкові, Казак оформив інвалідність, що дало право на пільгові умови пенсійного забезпечення.

За законом, прокурори з інвалідністю можуть виходити на пенсію, маючи лише 10 років стажу, а не 25, як стандартно. Саме цим скористався Казак, а згодом через суд домігся перерахунку виплат у розмірі 80% зарплати з урахуванням усіх надбавок. Як пише OBOZ.UA пенсія Казака виявилася вищою за його середню зарплату, яка становила близько 125 тисяч гривень.

Дмитро Казак

За даними журналістів, після звільнення експрокурор виїхав до Швеції, де проживає його родина. Середня пенсія у Швеції становить 1973 євро, а вихід відбувається від 63 до 67 років. Тоді як Казак має 3152 євро української пенсії за кілька десятиліть до середньо виходу на пенсію в Україні.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №12278 щодо "прокурорських пенсій". Документ забороняє прокурорам отримувати виплати за вислугу років, доки вони залишаються на посадах, а також змінює правила індексації. Наразі діють старі норми, оскільки не відбулося друге читання.

