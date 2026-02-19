logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Фінанси 2026 Понад 600 тисяч доларів знайшов у гаражі бабусі: голова Держекоінспекції пояснив свої статки
commentss НОВИНИ Всі новини

Понад 600 тисяч доларів знайшов у гаражі бабусі: голова Держекоінспекції пояснив свої статки

Очільник Держекоінспекції заявив, що знайшов понад 600 тис. доларів у гаражі бабусі.

19 лютого 2026, 09:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Під час перевірки Національного агентства з питань запобігання корупції у тимчасового виконувача обов’язків голови Державної екологічної інспекції України Олександра Субботенко в декларації виявили понад 600 тисяч доларів готівкою. Посадовець стверджує, що ці гроші знайшов у гаражі померлої бабусі в Харкові.

Понад 600 тисяч доларів знайшов у гаражі бабусі: голова Держекоінспекції пояснив свої статки

Олександр Субботенко. Фото з відкритих джерел

Як пише видання 368.media, у декларації фігурує сума 623 тисячі доларів, тоді як у поясненнях представникам НАЗК Субботенко називав 653 тисячі. Сам гараж у кооперативі "Прогрес" він успадкував після смерті бабусі у грудні 2020 року. Посадовець стверджує, що кошти могли бути зароблені родичами через "ділові відносини" за межами СРСР, а в родині нібито існувала традиція зберігати заощадження виключно готівкою в доларах.

Водночас у НАЗК наголошують, що бабуся Субботенка працювала на низових державних посадах і не мала офіційних доходів, які могли б пояснити походження такої суми. Окреме питання викликає правовий контекст радянського періоду, адже тоді обіг іноземної валюти серед громадян був заборонений.

Понад 600 тисяч доларів знайшов у гаражі бабусі: голова Держекоінспекції пояснив свої статки - фото 2

Олександр Субботенко

Перевірка також виявила невідповідності щодо кількох об’єктів нерухомості, зокрема квартир у Харкові та Києві, гаража і паркомісця. Загальна сума недостовірно задекларованих відомостей, за оцінкою агентства, становить 26,7 млн гривень. НАЗК вказало на ознаки кримінального правопорушення за статтею 366-2 Кримінального кодексу, тобто внесення недостовірних даних до декларації, однак матеріали поки не передані правоохоронцям.

Субботенко намагався через суд визнати право власності на "знайдені" нібито в бабусиному гаражі гроші, як спадщину. Проте Комінтернівський районний суд Харкова відмовив у задоволенні позову, зазначивши, що гроші можуть вважатися скарбом, а доказів їх існування чи належності бабусі не надано. Крім того, у її заповіті згадки про готівку немає. Хоча Субботенко після поразки в суді міг подати апеляцію, він цього не зробив.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що один з наймолодших експрокурорів вийшов на пенсію в 29 років та отримує понад 150 тисяч гривень на місяць.

Також "Коментарі" писали, що в НАЗК перевірили повідомлення про корупцію.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://368.media/2026/02/18/ochilnyk-derzhekoinspektsiyi-subbotenko-zayavyv-nazk-shho-znajshov-653-tysyachi-dolariv-u-garazhi-babusi/
Теги:

Новини

Всі новини