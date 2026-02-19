Понад 600 тисяч доларів знайшов у гаражі бабусі: голова Держекоінспекції пояснив свої статки

Під час перевірки Національного агентства з питань запобігання корупції у тимчасового виконувача обов’язків голови Державної екологічної інспекції України Олександра Субботенко в декларації виявили понад 600 тисяч доларів готівкою. Посадовець стверджує, що ці гроші знайшов у гаражі померлої бабусі в Харкові.

Олександр Субботенко. Фото з відкритих джерел

Як пише видання 368.media, у декларації фігурує сума 623 тисячі доларів, тоді як у поясненнях представникам НАЗК Субботенко називав 653 тисячі. Сам гараж у кооперативі "Прогрес" він успадкував після смерті бабусі у грудні 2020 року. Посадовець стверджує, що кошти могли бути зароблені родичами через "ділові відносини" за межами СРСР, а в родині нібито існувала традиція зберігати заощадження виключно готівкою в доларах.

Водночас у НАЗК наголошують, що бабуся Субботенка працювала на низових державних посадах і не мала офіційних доходів, які могли б пояснити походження такої суми. Окреме питання викликає правовий контекст радянського періоду, адже тоді обіг іноземної валюти серед громадян був заборонений.

Олександр Субботенко

Перевірка також виявила невідповідності щодо кількох об’єктів нерухомості, зокрема квартир у Харкові та Києві, гаража і паркомісця. Загальна сума недостовірно задекларованих відомостей, за оцінкою агентства, становить 26,7 млн гривень. НАЗК вказало на ознаки кримінального правопорушення за статтею 366-2 Кримінального кодексу, тобто внесення недостовірних даних до декларації, однак матеріали поки не передані правоохоронцям.

Субботенко намагався через суд визнати право власності на "знайдені" нібито в бабусиному гаражі гроші, як спадщину. Проте Комінтернівський районний суд Харкова відмовив у задоволенні позову, зазначивши, що гроші можуть вважатися скарбом, а доказів їх існування чи належності бабусі не надано. Крім того, у її заповіті згадки про готівку немає. Хоча Субботенко після поразки в суді міг подати апеляцію, він цього не зробив.

