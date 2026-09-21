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Британская налоговая полностью сдала ГНС 17,8 тысячи аккаунтов OnlyFans

Британская налоговая передала ГНС подробные данные о выплатах украинским авторам OnlyFans

21 сентября 2026, 20:10
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Slava Kot

Благодаря международным механизмам финансового контроля и автоматическому обмену информацией, Государственная налоговая служба Украины получила детальное досье на всех украинских авторов контента платформы OnlyFans. Об этом свидетельствует ответ ГНС Украины на журналистский запрос портала "Комментарии".

Британская налоговая полностью сдала ГНС 17,8 тысячи аккаунтов OnlyFans

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Как выяснилось, ключевым источником информации для украинских фискалов стала Налоговая и таможенная служба Великобритании (HMRC). Она передала Киеву исчерпывающий массив данных о выплатах со стороны британского оператора платформы OnlyFans компании Fenix International Ltd.

Передача данных состоялась не по единичным запросам, а в рамках действующих международных соглашений, в частности Конвенции о взаимной административной помощи в налоговых делах, а также двусторонней Конвенции между Правительством Украины и Правительством Великобритании об устранении двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений. Благодаря этим нормативно-правовым актам британская сторона предоставила ГНС расширенную налоговую информацию за 2020-2023 годы.

Полученный массив данных содержит не только общие цифры, но и персонифицированную информацию: украинские налоговики видят идентификационные данные физических лиц, точное количество зарегистрированных аккаунтов (более 17,8 тысяч за четыре года) и суммы транзакций, выплаченные каждому автору.

Поскольку массив информации за 2024-2026 годы также подпадает под действие международных соглашений, украинские налоговики будут и дальше получать реестры выплат от иностранных цифровых гигантов. Это означает, что любые попытки скрыть доходы с зарубежных платформ, в частности OnlyFans, через вывод средств на карточные счета или иностранные платежные системы фиксируются налоговыми органами Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что только 13% украинских моделей OnlyFans платят налоги.

Также "Комментарии" писали, сколько украинцы зарабатывают на OnlyFans.



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