Британська податкова повністю здала ДПС 17,8 тисячі акаунтів OnlyFans

Завдяки міжнародним механізмам фінансового контролю та автоматичному обміну інформацією Державна податкова служба України отримала детальне досьє на всіх українських авторів контенту платформи OnlyFans. Про це свідчить відповідь ДПС України на журналістський запит порталу "Коментарі".

Велика Британія розкрила ДПС статки українських авторів OnlyFans

Як з'ясувалося, ключовим джерелом інформації для українських фіскалів стала Податкова та митна служба Великої Британії (HMRC). Саме вона передала Києву вичерпний масив даних про виплати з боку британського оператора платформи OnlyFans компанії Fenix International Ltd.

Передача даних відбулася не через поодинокі запити, а в межах діючих міжнародних угод, зокрема Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах, а також двосторонньої Конвенції між Урядом України та Урядом Великої Британії про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням. Завдяки цим нормативно-правовим актам британська сторона надала ДПС розширену податкову інформацію за 2020–2023 роки.

Отриманий масив даних містить не лише загальні цифри, а персоніфіковану інформацію: українські податківці бачать ідентифікаційні дані фізичних осіб, точну кількість зареєстрованих акаунтів (понад 17,8 тисячі за чотири роки) та суми транзакцій, виплачені кожному автору.

Оскільки масив інформації за 2024–2026 роки також підпадає під дію міжнародних угод, українські податківці й надалі отримуватимуть реєстри виплат від іноземних цифрових гігантів. Це означає, що будь-які спроби приховати доходи з закордонних платформ, зокрема OnlyFans, через виведення коштів на карткові рахунки чи іноземні платіжні системи фіксуються податковими органами України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що лише 13% українських моделей OnlyFans платять податки.

Також "Коментарі" писали, скільки українці заробляють на OnlyFans.