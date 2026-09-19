Будем платить из собственного кармана: какой ход правительства создал дыру в госбюджете

Очередное повышение налога на прибыль банков грозит остановить кредитную экспансию, которая жизненно необходима для поддержки украинской экономики в условиях войны и послевоенного восстановления. Об этом говорится в разъяснении Национального банка Украины по журналистскому запросу интернет-портала "Комментарии".

Проблемы с бюджетом

Отмечается, что по получению дополнительных 20 млрд грн в бюджет из-за фискального давления приведет к потере от 200 до 300 млрд грн кредитных ресурсов для реального сектора.

Причина состоит в том, что способность банков выдавать новые ссуды заемщикам напрямую зависит от размера их собственного капитала. Основным источником наращивания капитала во время войны является нераспределенная прибыль.

Изымая львиную долю этой прибыли в государственный бюджет, государство фактически лишает финансовые учреждения возможности расширять кредитные портфели для бизнеса и населения. Ситуация усугубляется тем, что доля кредитов в структуре активов и процентных доходов банков постоянно растет.

Поскольку кредитование требует значительно большего покрытия капиталом по сравнению с безрисковыми инструментами, потребность банков в капитале увеличивается быстрее их доходов.

По оценкам регулятора, даже при сохранении текущей рентабельности банки смогут наращивать кредитование не более чем на 15-20% в год. Таких темпов недостаточно для поддержки страны, ведь отечественная банковская система по объемам капитала в десять раз меньше системы соседней Польши.

Также "Комментарии" писали – Украине катастрофически не хватает денег – уже известно, что Минфин отложил некоторые расходы сентября, октября и ноября на декабрь. Отмечается, что средства на зарплаты военным выделили, известно и о международных поступлениях на первоочередные оборонные нужды, в том числе ракеты и дроны.



