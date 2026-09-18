Бюджет України тріщить по швах: найгірший сценарій для країни на 2026 рік

Україні катастрофічно не вистачає грошей — уже відомо, що Мінфін відклав деякі видатки вересня, жовтня і листопада на грудень. Зазначається, що кошти на зарплати військовим виділили, відомо і про міжнародні надходження на першочергові оборонні потреби, зокрема ракети й дрони.

Бюджет. Фото портал "Коментарі"

Однак війна потребує все більше грошей. Додаткова потреба оборони оцінюється у 27 млрд дол. Штучний інтелект спрогнозував найгірший сценарій для України до кінця 2026 року.

Чат-бот ChatGPT прогнозує, що найгірший сценарій до кінця 2026 року почнеться із затримок міжнародної допомоги на тлі зростання військових витрат та ударів по економіці. У такій ситуації уряду доведеться терміново перекроювати бюджет, збільшувати внутрішні запозичення, розглядати підвищення податків та відкладати частину цивільних видатків.

При цьому ChatGPT не вважає повний фінансовий колапс базовим сценарієм. Україна продовжує отримувати допомогу від ЄС, має програми з МВФ та інші механізми міжнародної підтримки.

Головний ризик, за оцінкою чат-бота, — не одномоментне банкрутство держави, а поступове звуження її можливостей: більше боргів, більше податків і менше ресурсів на цивільні потреби.

Чат-бот Gemini бачить ситуацію жорсткіше. Припускає, що найгірший сценарій може запуститися, якщо міжнародні партнери почнуть затримувати або скорочувати фінансування.

Серед основних ризиків називає секвестр бюджету, скорочення незахищених соціальних та гуманітарних витрат, а також можливі проблеми з регулярністю військових виплат і закупівель.

Окремо Gemini згадує ризик грошової емісії. За такого розвитку подій, на думку чат-бота, посилиться девальвація гривні та інфляція.

Ймовірність саме катастрофічного сценарію Gemini оцінює у 15-20%. Водночас бот виходить із того, що ЄС, МВФ і країни G7 зацікавлені у продовженні підтримки України, тому повний фінансовий обвал не є його основним очікуванням.

Чат-бот Grok описує найжорсткіший варіант. Якщо зовнішня допомога затримуватиметься, він прогнозує регулярні проблеми із зарплатами військових і бюджетників, скорочення соціальних виплат, прискорення інфляції та ослаблення гривні.

Ще один ризик — урізання капітальних видатків. Це може вдарити по відновленню енергетики, лікарнях та укриттях. На думку Grok, проблеми фінансів можуть накластися на зимові перебої зі світлом і теплом. У найгіршому випадку це посилить соціальну напругу та створить додаткові проблеми для армії.

Ймовірність такого розвитку подій Grok оцінив у 40-50%. Однак це лише моделювання ситуації ШІ.

Усі три чат-боти сходяться в одному: головна проблема України — величезний розрив між потребами війни та власними фінансовими можливостями держави. Також усі називають ключовим ризиком затримку міжнародної допомоги.

Відрізняються прогнози масштабом наслідків. ChatGPT говорить про поступове звуження фінансових можливостей, Gemini — про ризик бюджетної та валютної кризи, а Grok описує вже найжорсткіший сценарій із перебоями виплат та соціальною напругою.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що за словами нардепа Кицака, Україна фактично банкрут з 2022 року.



