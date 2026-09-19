Платитимемо з власної кишені: який хід уряду створив дірку в держбюджеті

Чергове підвищення податку на прибуток банків загрожує зупинити кредитну експансію, яка є життєво необхідною для підтримки української економіки в умовах війни та повоєнного відновлення. Про це йдеться у роз'ясненні Національного банку України на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Проблеми з бюджетом

Зазначається, що з отримання додаткових 20 млрд грн до бюджету через фіскальний тиск призведе до втрати від 200 до 300 млрд грн кредитних ресурсів для реального сектору.

Причина полягає в тому, що спроможність банків видавати нові позики позичальникам безпосередньо залежить від розміру їхнього власного капіталу. Основним джерелом нарощування капіталу під час війни є саме нерозподілений прибуток.

Вилучаючи левову частку цього прибутку до державного бюджету, держава фактично позбавляє фінансові установи можливості розширювати кредитні портфелі для бізнесу та населення. Ситуація ускладнюється тим, що частка кредитів у структурі активів та процентних доходів банків постійно зростає.

Оскільки кредитування вимагає значно більшого покриття капіталом порівняно з безризиковими інструментами, потреба банків у капіталі збільшується швидше, ніж їхні доходи.

За оцінками регулятора, навіть у разі збереження поточної рентабельності банки зможуть нарощувати кредитування не більше ніж на 15-20% на рік. Таких темпів недостатньо для підтримки країни, адже вітчизняна банківська система за обсягами капіталу є вдесятеро меншою за систему сусідньої Польщі.

Також "Коментарі" писали – Україні катастрофічно не вистачає грошей — уже відомо, що Мінфін відклав деякі видатки вересня, жовтня і листопада на грудень. Зазначається, що кошти на зарплати військовим виділили, відомо і про міжнародні надходження на першочергові оборонні потреби, зокрема ракети й дрони.



