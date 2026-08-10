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Бюджет простыми словами: откуда берутся деньги и куда они исчезают

Бюджет страны - это огромный финансовый план: откуда государство получает деньги, на что их тратит и почему иногда ему приходится занимать.

10 августа 2026, 19:51
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Сергій Кречмаровський

Каждый день мы слышим о государственном бюджете, миллиардах гривен, дефиците и новых расходах. Но что это все означает на практике? Разбираемся простыми словами, откуда государство получает деньги и куда они направляются.

Бюджет простыми словами: откуда берутся деньги и куда они исчезают

Гривны / Pixabay

Откуда берутся деньги

Основной источник доходов бюджета — налоги. Их платят граждане и компании. Кроме того, государство получает деньги от таможенных платежей, государственных предприятий, различных сборов и других поступлений.

Чем больше денег поступает в бюджет, тем больше государство может направить на нужды страны, не увеличивая долги.

Если собственных доходов недостаточно, государство может занимать деньги. Именно поэтому в новостях часто говорят о государственном долге и заимствованиях.

Куда уходят деньги

Средства бюджета направляются на самые разные нужды: оборону и безопасность, социальные выплаты, медицину, образование, инфраструктуру и работу государственных учреждений.

Если государство планирует потратить больше, чем получит, возникает дефицит бюджета. Разницу приходится покрывать за счёт дополнительных источников финансирования, в том числе заимствований.

Почему это касается каждого

Бюджет напрямую влияет на жизнь людей. От него зависит финансирование социальных программ, медицины, образования, инфраструктуры и других сфер.

Фактически каждый работающий гражданин участвует в формировании бюджета, когда платит налоги с доходов и покупок.

Поэтому бюджет — это не просто огромные цифры в государственных документах. Это план, который показывает, сколько денег страна получит, сколько потратит и на какие цели направит средства.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, из чего на самом деле состоит прожиточный минимум.




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Источник: https://www.mof.gov.ua/uk/budget_2026-844
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