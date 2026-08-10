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Бюджет простими словами: звідки беруться гроші та куди вони зникають

Бюджет країни - це величезний фінансовий план: звідки держава отримує гроші, на що їх витрачає і чому інколи доводиться позичати.

10 серпня 2026, 19:51
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Автор:
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Сергій Кречмаровський

Щодня ми чуємо про державний бюджет, мільярди гривень, дефіцит та нові витрати. Але що це все означає практично? Розбираємось простими словами, звідки  держава отримує гроші і куди вони прямують.

Бюджет простими словами: звідки беруться гроші та куди вони зникають

Гривні / Pixabay

Звідки беруться гроші

Основне джерело доходів бюджету — податки. Їх платять громадяни та компанії. Крім того, держава отримує гроші від митних платежів, державних підприємств, різноманітних зборів та інших надходжень.

Чим більше грошей надходить до бюджету, тим більше держава може спрямувати на потреби країни, не збільшуючи борги.

Якщо власних доходів недостатньо, держава може позичати гроші. Саме тому в новинах часто говорять про державний борг та запозичення.

Куди йдуть гроші

Кошти бюджету спрямовуються на різні потреби: оборону та безпеку, соціальні виплати, медицину, освіту, інфраструктуру та роботу державних установ.

Якщо держава планує витратити більше, ніж отримає, то виникає дефіцит бюджету. Різницю доводиться покривати за рахунок додаткових джерел фінансування, зокрема запозичень.

Чому це стосується кожного

Бюджет безпосередньо впливає на життя людей. Від нього залежить фінансування соціальних програм, медицини, освіти, інфраструктури та інших галузей.

Фактично кожен працюючий громадянин бере участь у формуванні бюджету, коли сплачує податки з доходів та покупок.

Тому бюджет — це не просто величезні цифри у державних документах. Це план, який показує, скільки грошей країна отримає, скільки витратить і на які цілі спрямує кошти.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, з чого насправді складається прожитковий мінімум.




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Джерело: https://www.mof.gov.ua/uk/budget_2026-844
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