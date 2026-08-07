Шокирующая математика выживания в Украине: из чего на самом деле состоит прожиточный минимум

Представьте себе условную корзину, в которую государство тщательно собирает базовый набор товаров и услуг, чтобы человек мог функционировать и удовлетворять необходимые потребности в течение месяца. Это не о походах в кинотеатры, новом смартфоне или отдыхе на море. Прожиточный минимум — это четкий нормативный расчет минимальных потребностей, где каждый пункт базируется на утвержденных методиках. Но как именно строится этот расчет и какие цифры установлены в 2026 году?

Прожиточный минимум и деньги в Украине. Фото: Pixabay / Geri Art

В основу расчета положена так называемая условная потребительская корзина, объединяющая продукты питания, непродовольственные товары и услуги. Нормы потребления определяются количественно, а стоимость рассчитывается с учетом средних потребительских цен. К примеру, определенная одежда закладывается с учетом длительного срока службы: мужская куртка рассчитывается в среднем на три года, а женское пальто – на семь лет. В продуктовом наборе также действуют пропорции: сливочного масла для трудоспособного лица предусмотрено около 640 граммов в месяц, а мясо заложено в виде четкого баланса говядины, свинины и птицы.

Для разных групп населения действуют отдельные нормативы. Для детей до 6 лет и от 6 до 18 лет рассчитывают соответствующие наборы одежды и предметов первой необходимости. А для лиц, утративших трудоспособность, предусмотрен свой перечень товаров, средств санитарии и лекарств.

С 1 января 2026 года общий прожиточный минимум на одного человека составляет 3209 грн. Для трудоспособных лиц этот показатель составляет 3328 грн, для детей до 6 лет — 2817 грн, для детей от 6 до 18 лет — 3512 грн, а для лиц, утративших трудоспособность — 2595 грн.

Этот государственный социальный стандарт служит базой для многих выплат. В то же время статус малообеспеченной семьи и назначение помощи определяются по отдельной процедуре: в 2026 году уровень обеспечения прожиточного минимума составляет 60% для трудоспособных лиц, 100% — для лиц, потерявших трудоспособность, и 145% — для детей.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что такое минималка в Украине, что это на самом деле и почему "на руки" вы получаете меньше.