Бюджет Украины трещит по швам: худший сценарий для страны на 2026 год

Украине катастрофически не хватает денег – уже известно, что Минфин отложил некоторые расходы сентября, октября и ноября на декабрь. Отмечается, что средства на зарплаты военным выделили, известно и о международных поступлениях на первоочередные оборонные нужды, в том числе ракеты и дроны.

Бюджет. Фото портал "Комментарии"

Однако война нуждается все больше в деньгах. Дополнительная потребность в обороне оценивается в 27 млрд дол. Искусственный интеллект спрогнозировал самый плохой сценарий для Украины до конца 2026 года.

Чат-бот ChatGPT прогнозирует, что самый плохой сценарий к концу 2026 года начнется с задержек международной помощи на фоне роста военных расходов и ударов по экономике. В такой ситуации правительству придется срочно перекраивать бюджет, увеличивать внутренние заимствования, рассматривать повышение налогов и откладывать часть гражданских расходов.

При этом ChatGPT не считает полный денежный коллапс базовым сценарием. Украина продолжает получать помощь от ЕС, имеет программы с МВФ и другие механизмы международной поддержки.

Главный риск, по оценке чат-бота, – не одномоментное банкротство государства, а постепенное сужение его возможностей: больше долгов, больше налогов и меньше ресурсов на гражданские нужды.

Чат-бот Gemini видит ситуацию более жестко. Предполагает, что самый плохой сценарий может запуститься, если международные партнеры начнут задерживать или сокращать финансирование.

Среди основных рисков называет секвестр бюджета, сокращение незащищенных социальных и гуманитарных расходов, а также возможные проблемы с регулярностью военных выплат и закупок.

Отдельно Gemini упоминает о риске денежной эмиссии. При таком развитии событий, по мнению чат-бота, усилится девальвация гривны и инфляция.

Вероятность именно катастрофического сценария Gemini оценивается в 15-20%. В то же время, бот исходит из того, что ЕС, МВФ и страны G7 заинтересованы в продолжении поддержки Украины, поэтому полный финансовый обвал не является его основным ожиданием.

Чат-бот Grok описывает самый жесткий вариант. Если внешняя помощь будет задерживаться, она прогнозирует регулярные проблемы с зарплатами военных и бюджетников, сокращение социальных выплат, ускорение инфляции и ослабление гривны.

Еще один риск – урезание капитальных расходов. Это может ударить по восстановлению энергетики, больницам и укрытиям. По мнению Grok, проблемы финансов могут наложиться на зимние перебои со светом и теплом. В худшем случае это усугубит социальное напряжение и создаст дополнительные проблемы для армии.

Вероятность такого развития событий Grok оценил в 40–50%. Однако это лишь моделирование ситуации ИИ.

Все три чата сходятся в одном: главная проблема Украины — огромный разрыв между потребностями войны и собственными финансовыми возможностями государства. Также все называют ключевым риском задержки международной помощи.

Различаются прогнозы по масштабу последствий. ChatGPT говорит о постепенном сужении финансовых возможностей, Gemini – о риске бюджетного и валютного кризиса, а Grok описывает уже самый жесткий сценарий с перебоями выплат и социальным напряжением.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что по словам нардепа Кицака, Украина фактически банкрот с 2022 года.



