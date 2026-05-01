Что будет с курсом доллара в мае: достигнет ли он отметки в 45 гривен

С начала года официальный курс доллара увеличился до 44,08 грн, что является одним из рекордных показателей за всю историю. В то же время официальный курс евро достиг 51,80 гривны. В апреле на время курс доллара и евро стабилизировался. Однако к концу месяца снова начал расти. Какого курса доллара ждать в мае? Достигнет ли он отметки в 45 гривен? Чем могут быть оговорены такие действия НБУ? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, обратившись за комментарием к экспертам.

Все зависит от того будут ли у нас непрогнозируемые вещи

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников считает, что отметку в 45 гривен за доллар курс в мае точно не пересечет. Однако и откатываться ниже того, что сейчас есть, он не будет.

"Тут главная причина в том, что есть положительные сигналы о том, что начнется такими несколько заторможенными путями поступления кредита 90 миллиардов евро, о которых все мечтали. И, скорее всего, для того, чтобы относить этот кредит в государственный бюджет, очевидно, что Национальный банк заинтересован в ослаблении гривны. Потому что можно больше отнести к государственному бюджету внешние поступления. Это первая и, возможно, главная причина того, что происходит у нас с курсом", – отметил эксперт.

Кроме того, отметил Алексей Плотников, если смотреть на экспорт, если смотреть на возможности заведения валютной выручки в Украину из-за границы, то пока это не та часть года, когда такое может произойти и, соответственно, не будет у нас избыточного предложения валют. Это не повлияет на курс с точки зрения укрепления гривны. Поэтому, отмечает эксперт, возможно, будет небольшое проседание гривны, однако за 45 курс не получится. Но это при условии, что ничего из внешних факторов не будет чрезвычайным, непрогнозируемым, как непрогнозируемой для нас стала война в Персидском заливе.

"Если этих непрогнозируемых вещей не будет, то курс скорее всего будет колебаться там, где он находится и сейчас. Ну, а дальше, что касается политики Национального банка, то в принципе НБУ уже скорректировал показатели инфляции. Он на днях обнародовал информацию, что инфляция будет больше, чем он прогнозировал. Он как-то без энтузиазма относится к перспективам использования золотовалютных резервов для поддержания курса гривны, то есть какие-то чрезвычайные колебания усекаются, но в принципе нет чего-то такого, чтобы сказать, что Национальный банк активно играет на этом рынке. Поэтому я думаю, что будем иметь то, что имеем, но все мы должны очень надеяться, что внешние факторы не принесут нам каких-то ужасных неожиданностей, связанных с войной", – подытожил эксперт.

Курс будет для участников рынка экономических субъектов элементом политической спекуляции

Экономист, президент Международного института свободы (Украина) Ярослав Романчук отметил, что, если вспомнить недавнее выступления главы НБУ Андрея Пышного, а также большое интервью его заместителя Владимира Лепушинского, то в этих выступлениях не хватает основного параметра, по которому можно было бы прогнозировать, оценивать, что будет с курсом, что будет с процентными ставками, стоимостью денег и все прочее. Это темпы увеличения разных параметров широкой денежной массы в Украине.

"Если мы посмотрим за то, что происходило в 2025 году, когда M0, то есть кэш, увеличился более, чем на 14%, денежная база почти на 12%, а M1 почти на 19%, а за период, который мы имеем с 1 января 2022 года к 1 января 2026, M0 на 49%, денежная база на 77%, а M1 и M2 почти на 100%, то есть удвоение, то в ситуации хронически высокого дефицита торгового баланса, платежного баланса, курс, который мы имеем сегодня, является очевидно завышенным, и девальвация украинской гривны, безусловно, должна происходить. Поэтому то, что мы имеем ручное регулирование курса, конечно же, что настораживает и инвесторов, и предпринимателей, создает самые разные девальвационные ожидания, в том числе, связанные с неопределенностью введения коммерческой деятельности. Поэтому, когда мы видим прогнозы на будущее, темпы роста ВВП, очень важный показатель для динамики широкой денежной массы и монетарной политики, уже будут меньше, чем 1,8%. То есть, следовало бы ожидать, что достижение таргета по инфляции 5% в 2028 году, должно быть какое-то представление о том, как будет ужесточаться денежная масса, потому что деньги – это же обеспечение динамики экономических процессов", – отметил эксперт.

Он продолжает, здесь, естественно, нужно было бы ожидать мер по увеличению спроса на гривну, по либерализации кредитного рынка, по снятию барьеров, по текущему счету платежного баланса, но этого ничего нет.

"Поскольку этих решений нет и идет инерция от монетарной политики, которую мы наблюдаем во время войны, то опять это будет курс не рыночных решений, а курс будет скорее прикрывать серьезные дисбалансы в экономике, которые еще больше подогревают и увеличивают напряжение в системе. Опять-таки, мы говорим про три очень опасных дефицита – бюджет органов госуправления, там 20% ВВП, мы говорим о торговом балансе, опять 20% ВВП, платежном балансе с 15-17% ВВП. С такими параметрами экономика не живет в стабильном положении. Курс 44-45 – это курс, не отражающий решимость по ликвидации этих дисбалансов", – отметил Ярослав Романчук.

По его словам, если мы будем относиться к нашей экономике, к финансовой системе, как к не независимому субъекту, который рассчитывает на свои ресурсы, а уже имеет в виде отдельной тумбочки с деньгами Европейский Союз, который нам дает 45-50 или больше миллиардов долларов, тогда эта логика понятна.

"Нам будут давать деньги на стабилизацию, закрывать все наши дыры, все это будет каким-то образом существовать. В этой ситуации мы уже потеряли субъектность, но приобрели эту временную макроэкономическую стабильность, хотя стабильностью ее сложно назвать, поскольку инфляция в 8% в 2025 году и инфляция, прогнозируемая еще выше в 2026 году, говорит о том, что это точно никакая не стабильность. Поэтому курс, к сожалению, будет для участников рынка экономических субъектов элементом политической спекуляции, политико-административных допущений, многие из которых выходят за рамки Украины", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

