Что покупают украинцы чаще всего онлайн: ТОП-10 категорий товаров

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Slava Kot
Онлайн-торговля в Украине продолжает стремительно расти, а потребительские повадки смещаются в сторону цифровых платформ. Электроника, товары для дома и одежда остаются главными категориями товаров на рынке, однако структура покупок постепенно усложняется. Об этом свидетельствует исследование платежной системы WayForPay, проанализировавшее транзакции украинцев в 2025 году.
Что чаще всего покупают украинцы онлайн. Фото из открытых источников
Наибольшую часть онлайн-оплат в размере около 23% обеспечила категория электроники и гаджетов. Именно здесь фиксируются и одни из самых высоких средних чеков: от 3,8 до 6,5 тысячи гривен. За год украинцы совершили примерно 4-6 миллионов покупок в этом сегменте.
Вторую позицию занимают товары для дома и ремонта – более 20% всех онлайн-транзакций. Средний чек в этой категории колеблется от 2,2 до 4,8 тысячи гривен. Третье место занимает fashion-сегмент: одежда, обувь и аксессуары обеспечивают около 9,9% покупок. В то же время именно эта категория является одной из самых мобильных, приблизительно 72% заказов производятся со смартфонов.
Что покупают украинцы чаще всего онлайн: 10 популярных категорий товаров
Средний чек онлайн-заказа в Украине составляет около 1320 гривен. Одновременно пользователь в среднем совершает 17,5 онлайн-покупок в год, что свидетельствует о формировании стабильной цифровой привычки.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кабмин прогнозирует рост средней зарплаты в Украине до 44 тыс. гривен до 2029 года.