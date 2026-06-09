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Что покупают украинцы чаще всего онлайн: ТОП-10 категорий товаров

Украинцы все чаще покупают онлайн-электронику, товары для дома и одежду.

9 июня 2026, 11:52
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Slava Kot

Онлайн-торговля в Украине продолжает стремительно расти, а потребительские повадки смещаются в сторону цифровых платформ. Электроника, товары для дома и одежда остаются главными категориями товаров на рынке, однако структура покупок постепенно усложняется. Об этом свидетельствует исследование платежной системы WayForPay, проанализировавшее транзакции украинцев в 2025 году.

Что покупают украинцы чаще всего онлайн: ТОП-10 категорий товаров

Что чаще всего покупают украинцы онлайн. Фото из открытых источников

Наибольшую часть онлайн-оплат в размере около 23% обеспечила категория электроники и гаджетов. Именно здесь фиксируются и одни из самых высоких средних чеков: от 3,8 до 6,5 тысячи гривен. За год украинцы совершили примерно 4-6 миллионов покупок в этом сегменте.

Вторую позицию занимают товары для дома и ремонта – более 20% всех онлайн-транзакций. Средний чек в этой категории колеблется от 2,2 до 4,8 тысячи гривен. Третье место занимает fashion-сегмент: одежда, обувь и аксессуары обеспечивают около 9,9% покупок. В то же время именно эта категория является одной из самых мобильных, приблизительно 72% заказов производятся со смартфонов.

Что покупают украинцы чаще всего онлайн: 10 популярных категорий товаров

  • — Электроника и гаджеты – 23%
  • — Товары для дома — 20,3%
  • — Мода и fasion — 9,9%
  • — Косметика и beauty – 7-8%
  • — Доставка еды и продукты – 6-7%
  • — Освещение и декор — 5,5%
  • — Аптеки и health products — 4-5%
  • — Спорттовары – 3,7%
  • — Детские товары — 3-4%
  • — Автотовары — 2-3%
  • — Книги и хобби – 2%

Средний чек онлайн-заказа в Украине составляет около 1320 гривен. Одновременно пользователь в среднем совершает 17,5 онлайн-покупок в год, что свидетельствует о формировании стабильной цифровой привычки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кабмин прогнозирует рост средней зарплаты в Украине до 44 тыс. гривен до 2029 года.



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