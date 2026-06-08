44 тисячі гривень: Кабмін дав прогноз, коли в Україні так зростуть зарплати

Україна може вийти на новий рівень доходів населення до кінця десятиліття. Згідно з прогнозом Кабінету Міністрів, середня заробітна плата в країні до 2029 року може перевищити 44 тисячі гривень. Це майже на 26 тисяч більше, ніж середній рівень оплати праці цього року.

Яка буде середня зарплата в Україні. Фото з відкритих джерел

Прогноз економічного та соціального розвитку України на 2027–2029 роки передбачає поступове зростання доходів українців за умови базового і більш стриманого сценарію розвитку економіки.

У базовому сценарії уряд очікує, що середня номінальна зарплата в Україні збільшуватиметься з кожним роком та через три роки становитиме 44 тисячі гривень. Станом на 2026 рік, середня зарплата в Україні становить майже 31 тисячу гривень.

Базовий прогноз заплати в Україні:

- 2027 рік — 35 010 гривень

- 2028 рік — 39 362 гривні

- 2029 рік — 44 083 гривні

Також існує більш консервативний прогноз Кабміну щодо росту середньої зарплати в Україні. Різниця між сценаріями на фінальному етапі прогнозу становить близько 900 гривень.

Консервативний прогноз заплати в Україні:

- 2027 рік — 34 409 гривень

- 2028 рік — 38 603 гривні

- 2029 рік – 43 185 гривень

Уряд пояснює позитивну динаміку поступовим відновленням економічної активності, розширенням ринку праці та дефіцитом кваліфікованих кадрів. За їх оцінкою конкуренція між роботодавцями за працівників, уже зараз підштовхує зарплати вгору в окремих секторах. Додатковим фактором є прогнозоване зниження інфляційного тиску. Очікується, що темпи зростання цін поступово сповільняться, що може позитивно вплинути на реальну купівельну спроможність населення.

У Кабміні підкреслюють, що всі показники є орієнтовними. На фактичну динаміку впливатимуть безпекова ситуація, обсяги міжнародної допомоги, інвестиції, стан світової економіки та темпи відновлення України після війни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що окремі військові зможуть отримувати зарплату до 460 тисяч гривень.

Також "Коментарі" писали, що в Україні зросла середня зарплата.