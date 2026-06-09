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Що купують українці найчастіше онлайн: ТОП-10 категорій товарів

Українці все частіше купують онлайн електроніку, товари для дому та одяг.

9 червня 2026, 11:52
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Slava Kot

Онлайн-торгівля в Україна продовжує стрімко зростати, а споживчі звички зміщуються у бік цифрових платформ. Електроніка, товари для дому та одяг залишаються головними категоріями товарів на ринку, однак структура покупок поступово ускладнюється. Про це свідчить дослідження платіжної системи WayForPay, яке проаналізувало транзакції українців у 2025 році.

Що купують українці найчастіше онлайн: ТОП-10 категорій товарів

Що найчастіше купують українці онлайн. Фото з відкритих джерел

Найбільшу частку онлайн-оплат у розмірі близько 23% забезпечила категорія електроніки та гаджетів. Саме тут фіксуються й одні з найвищих середніх чеків: від 3,8 до 6,5 тисяч гривень. За рік українці здійснили приблизно 4-6 мільйонів покупок у цьому сегменті.

Другу позицію займають товари для дому та ремонту — понад 20% усіх онлайн-транзакцій. Середній чек у цій категорії коливається від 2,2 до 4,8 тисяч гривень. Третє місце посідає fashion-сегмент: одяг, взуття та аксесуари забезпечують близько 9,9% покупок. Водночас саме ця категорія є однією з найбільш мобільних, приблизно 72% замовлень здійснюються зі смартфонів.

Що купують українці найчастіше онлайн: 10 популярних категорій товарів

  • - Електроніка та гаджети — 23%
  • - Товари для дому — 20,3%
  • - Мода та fasion — 9,9%
  • - Косметика та beauty — 7-8%
  • - Доставка їжі та продукти — 6-7%
  • - Освітлення та декор — 5,5%
  • - Аптеки та health products — 4-5%
  • - Спорттовари — 3,7%
  • - Дитячі товари — 3-4%
  • - Автотовари — 2-3%
  • - Книги та хобі — 2%

Середній чек онлайн-замовлення в Україні становить близько 1320 гривень. Водночас один користувач у середньому здійснює 17,5 онлайн-покупок на рік, що свідчить про формування стабільної цифрової звички.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Кабмін прогнозує зростання середньої зарплати в Україні до 44 тис. гривень до 2029 року.



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