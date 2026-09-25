Что правительство готово урезать в 2027 году: Минфин дал прямой ответ

Министерство финансов не назвали конкретные бюджетные программы, которые уже сейчас рассматриваются для сокращения или оптимизации в случае дефицита финансирования в 2027 году. Именно такой список "Комментарии" спрашивали у ведомства.

Гривна. Фото: из открытых источников

В ответе Минфин сосредоточился преимущественно на общих параметрах проекта государственного бюджета. Ведомство отметило, что окончательные расходы государственного бюджета определяются законом о Государственном бюджете на соответствующий год, а сам проект бюджета-2027 уже представлен в Верховную Раду под номером 16000.

При этом Минфин привел основные направления, на которые правительство предлагает направить денежные средства. Самая большая сумма – 4,885 трлн грн на сектор безопасности и обороны. Социальные мероприятия должны получить 540,3 млрд. грн., образование – 328,5 млрд. грн., здравоохранение – 292,5 млрд. грн., поддержка регионов и общин – 133,6 млрд. грн.

Также в проекте предусмотрено 96 млрд. грн. на поддержку экономики и бизнеса, 84,9 млрд. грн. на жилищную политику, 83,2 млрд. грн. на поддержку внутренне перемещенных лиц, 67 млрд. грн. на поддержку субъектов хозяйствования и 20,5 млрд. грн. на ветеранскую политику.

Однако в ответе нет перечня программ с указанием их финансирования в 2026 году, Минфин уже считает кандидатами на пересмотр. То есть из документа не следует, какие именно расходы могут быть первыми претендентами на сокращение в случае нехватки средств.

Это важный момент, поскольку общий объем расходов госбюджета-2027 запланирован на уровне 7,272 трлн. грн., а потребность Украины в международной поддержке на следующий год, по данным Минфина, оценивается в 52,6 млрд долларов.

Фактически Минфин подтверждает масштаб финансовой потребности, но не раскрывает "резервный список" расходов, от которых государство могло бы отказаться или которые могло бы оптимизировать в случае ухудшения ситуации с финансированием.

Таким образом ответ ведомства позволяет увидеть приоритеты бюджета-2027, но не дает ответа на ключевой вопрос о том, где именно правительство будет искать экономию, если запланированных ресурсов окажется недостаточно.

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