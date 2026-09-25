Що уряд готовий урізати у 2027 році: Мінфін дав пряму відповідь

Міністерство фінансів не назвали конкретних бюджетних програм, які вже зараз розглядаються для скорочення або оптимізації у разі дефіциту фінансування у 2027 році. Саме такий перелік "Коментарі" запитували у відомства.

Гривня. Фото: із відкритих джерел

У відповіді Мінфін зосередився переважно на загальних параметрах проєкту державного бюджету. Відомство зазначило, що остаточні видатки державного бюджету визначаються законом про Державний бюджет на відповідний рік, а сам проєкт бюджету-2027 уже поданий до Верховної Ради під номером 16000.

При цьому Мінфін навів основні напрямки, на які уряд пропонує спрямувати кошти. Найбільша сума – 4,885 трлн грн на сектор безпеки та оборони. Соціальні заходи мають отримати 540,3 млрд грн, освіта – 328,5 млрд грн, охорона здоров’я – 292,5 млрд грн, підтримка регіонів і громад – 133,6 млрд грн.

Також у проєкті передбачено 96 млрд грн на підтримку економіки та бізнесу, 84,9 млрд грн на житлову політику, 83,2 млрд грн на підтримку внутрішньо переміщених осіб, 67 млрд грн на підтримку суб’єктів господарювання та 20,5 млрд грн на ветеранську політику.

Однак у відповіді немає переліку програм із зазначенням їхнього фінансування у 2026 році, які Мінфін уже вважає кандидатами на перегляд. Тобто з документа не випливає, які саме видатки можуть бути першими претендентами на скорочення у випадку нестачі коштів.

Це важливий момент, оскільки загальний обсяг видатків держбюджету-2027 запланований на рівні 7,272 трлн грн, а потреба України у міжнародній підтримці на наступний рік, за даними Мінфіну, оцінюється у 52,6 млрд доларів.

Фактично Мінфін підтверджує масштаб фінансової потреби, але не розкриває "резервний список" видатків, від яких держава могла б відмовитися або які могла б оптимізувати у разі погіршення ситуації з фінансуванням.

Таким чином, відповідь відомства дозволяє побачити пріоритети бюджету-2027, але не дає відповіді на ключове питання про те, де саме уряд шукатиме економію, якщо запланованих ресурсів виявиться недостатньо.

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